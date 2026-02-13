У чоловіків теж бувають “критичні дні”: чому він різний вранці та ввечері і до чого тут гормони

Стереотип про те, що гормональні цикли – це виключно жіноча тема, поступово руйнується. Лікарі-ендокринологи наголошують: чоловічий організм так само живе в ритмі гормональних коливань, просто цей ритм інший. Якщо жіночий цикл вимірюється місяцем, то чоловічий – добою, пише "Ukr.Media".

Ідея про те, що перепади настрою – винятково жіноча історія, давно застаріла.

Рівень тестостерону у чоловіків має чіткий циркадний ритм. Найвищі показники фіксуються вранці, зазвичай між 6:00 і 8:00. Саме тому зранку чоловік може бути енергійним, рішучим, амбітним або, навпаки, різким і нетерплячим. До вечора рівень тестостерону поступово знижується – разом із мотивацією, концентрацією та витривалістю. Це не “лінощі”, а фізіологія.

Окрему роль відіграє кортизол – гормон стресу. Коли кортизол підвищується, тестостерон падає. Після напруженого робочого дня чоловік може ставати мовчазним, відстороненим або дратівливим. Організм буквально переходить у режим відновлення. У такі моменти мозок знижує активність емоційного реагування – це біологічний механізм захисту від перевантаження.

У медичній літературі описують навіть явище, яке умовно називають “синдромом роздратованого чоловіка”. Воно пов’язане з коливаннями тестостерону, хронічним стресом, порушенням сну. Симптоми можуть включати різкі зміни настрою, втрату інтересу до звичних речей, підвищену реактивність на дрібниці.

Додатково на гормональний фон впливають сезонні зміни. Деякі дослідження фіксують підвищення тестостерону восени та зниження навесні, що частково пояснює коливання енергії та настрою протягом року.

Спосіб життя лише підсилює ці “критичні дні”. Нестача сну, надлишок цукру, алкоголь, малорухливість – усе це підвищує кортизол і провокує гормональний дисбаланс. Водночас регулярний сон 7–8 годин, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу стабілізують фон.

Важливо розуміти: емоційність не має статі. Чоловіки переживають гормональні та психологічні коливання не менш інтенсивно, ніж жінки, однак соціальні очікування часто змушують їх пригнічувати прояви втоми чи емоцій. Саме це створює ілюзію “стабільності”, яка насправді не відповідає біологічній реальності.

Отже, якщо ваш партнер різний вранці та ввечері – це не загадка і не примха характеру. Це складна взаємодія гормонів, стресу та способу життя. Ідея про те, що “критичні дні” – виключно жіноча історія, сьогодні виглядає щонайменше застарілою.

