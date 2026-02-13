У мужчин тоже бывают "критические дни": почему он разный утром и вечером и при чем здесь гормоны.

Стереотип о том, что гормональные циклы – это исключительно женская тема, постепенно разрушается. Врачи-эндокринологи отмечают: мужской организм так же живет в ритме гормональных колебаний , просто этот ритм иной. Если женский цикл измеряется месяцем, то мужской – сутки, пишет "Ukr.Media".

Ежедневные гормональные качели, кортизол и «синдром раздраженного мужчины» – что говорит наука

Уровень тестостерона у мужчин имеет четкий циркадный ритм. Самые высокие показатели фиксируются утром обычно между 6:00 и 8:00. Именно поэтому утром мужчина может быть энергичным, решительным, амбициозным или, напротив, резким и нетерпеливым. К вечеру уровень тестостерона постепенно снижается вместе с мотивацией, концентрацией и выносливостью. Это не "леность", а физиология.

Отдельную роль играет кортизол – гормон стресса. Когда кортизол увеличивается, тестостерон падает . После напряженного рабочего дня мужчина может становиться молчаливым, отстраненным или раздражительным. Организм буквально переходит в режим обновления. В такие моменты мозг снижает активность эмоционального реагирования – это биологический механизм защиты от перегрузки.

В медицинской литературе описывают даже явление, которое условно называют "синдромом раздраженного мужчины". Оно связано с колебаниями тестостерона, хроническим стрессом, нарушением сна. Симптомы могут включать резкие изменения настроения, потерю интереса к привычным вещам, повышенную реактивность по мелочам.

Дополнительно на гормональный фон влияют сезонные перемены. Некоторые исследования фиксируют повышение тестостерона осенью и весной снижение , что частично объясняет колебания энергии и настроения в течение года.

Образ жизни лишь усиливает эти "критические дни". Недостаток сна, избыток сахара, алкоголь, малоподвижность – это повышает кортизол и провоцирует гормональный дисбаланс. В то же время, регулярный сон 7–8 часов, физическая активность, сбалансированное питание и уменьшение стресса стабилизируют фон.

Важно понимать: эмоциональность не имеет пола . Мужчины испытывают гормональные и психологические колебания не менее интенсивно, чем женщины, однако социальные ожидания часто заставляют их подавлять проявления усталости или эмоций. Именно это создает иллюзию стабильности, которая на самом деле не соответствует биологической реальности.

Итак, если ваш партнер разный утром и вечером – это не загадка и не блажь характера. Это сложное взаимодействие гормонов, стресса и образа жизни. Идея о том, что "критические дни" – исключительно женская история, сегодня выглядит по меньшей мере устаревшей.

