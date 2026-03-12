Неприємний аромат кросівок більше не проблема: цей простий лайфхак здивує всіх

Багато дорогих дезодорантів для взуття лише маскують неприємний запах, поєднуючи його з ароматом ментолу, але не вирішують проблему насправді. У боротьбі за свіжість кросівок, черевиків чи туфель справжнім порятунком може стати звичайна кухонна сіль. Якщо насипати невелику жменю солі всередину взуття на ніч, вона поглине зайву вологу та запах, що накопичився за день активного використання.

Фото: з відкритих джерел

Сіль має унікальну властивість витягувати воду з усіх поверхонь, з якими контактує. Під час нічного використання вона буквально “висушує” внутрішню частину взуття, прибираючи основну причину неприємного аромату. Крім того, сіль створює середовище, в якому бактерії та мікроорганізми не виживають, що дозволяє позбутися запаху не шляхом маскування, а через нейтралізацію джерела. Цей метод підходить для будь-якого взуття – від текстильних кедів до шкіряних туфель.

Щоб уникнути дрібних кристалів солі, які доведеться витрушувати з кожного куточка, рекомендується насипати сіль у стару шкарпетку або невеликий тканинний мішечок, зав’язати його та покласти всередину взуття. Якщо взуття дуже вологе, можна насипати сіль прямо на устілку, але тоді вранці її доведеться ретельно витрусити або пропилососити.

Ефективність методу підвищується, якщо взуття стоїть у теплому та сухому місці, наприклад поруч із батареєю, але не безпосередньо на ній. Тепло допомагає швидше випаровувати вологу, яку сіль миттєво вбирає. Для додаткового ефекту свіжості можна капнути 2–3 краплі ефірної олії, наприклад чайного дерева або лаванди. Сіль утримає аромат і поступово віддаватиме його матеріалу, роблячи взуття не лише без запаху, а й приємно пахучим.

