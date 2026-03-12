Неприятный аромат кроссовок больше не проблема: этот простой лайфхак удивит всех

Многие дорогие дезодоранты для обуви лишь маскируют неприятный запах, сочетая его с ароматом ментола, но не решают проблему на самом деле. В борьбе за свежесть кроссовок, ботинок или туфель настоящим спасением может стать обычная поваренная соль. Если насыпать небольшую горсть соли внутрь обуви на ночь, она поглотит лишнюю влагу и накопившийся запах за день активного использования.

Фото: из открытых источников

Соль обладает уникальным свойством извлекать воду из всех поверхностей, с которыми контактирует. Во время ночного использования она буквально высушивает внутреннюю часть обуви, убирая основную причину неприятного аромата. Кроме того, соль создает среду, в которой бактерии и микроорганизмы не выживают, что позволяет избавиться от запаха не путем маскировки, а из-за нейтрализации источника. Этот метод подходит для любой обуви – от текстильных кедов до кожаных туфель.

Чтобы избежать мелких кристаллов соли, которые придется вытряхивать из каждого уголка, рекомендуется насыпать соль в старый носок или небольшой тканевой мешочек, завязать его и положить внутрь обуви. Если обувь очень влажная, можно насыпать соль прямо на стельку, но тогда утром ее придется тщательно вытряхнуть или пропылесосить.

Эффективность метода повышается, если обувь стоит в теплом и сухом месте, например, рядом с батареей, но не непосредственно на ней. Тепло помогает быстрее улетучиваться влагу, которую соль мгновенно впитывает. Для дополнительного эффекта свежести можно капнуть 2-3 капли эфирного масла, например чайного дерева или лаванды. Соль удержит аромат и будет постепенно отдавать его материалу, делая обувь не только без запаха, но и приятно пахнущей.

