Неприятный аромат кроссовок больше не проблема: этот простой лайфхак удивит всех
Неприятный аромат кроссовок больше не проблема: этот простой лайфхак удивит всех

Кроссовки, ботинки или сапоги прежде всего бросаются в глаза при встрече с новым человеком, поэтому опрятная обувь формирует положительное впечатление

12 марта 2026, 12:05
Автор:
Клименко Елена

Многие дорогие дезодоранты для обуви лишь маскируют неприятный запах, сочетая его с ароматом ментола, но не решают проблему на самом деле. В борьбе за свежесть кроссовок, ботинок или туфель настоящим спасением может стать обычная поваренная соль. Если насыпать небольшую горсть соли внутрь обуви на ночь, она поглотит лишнюю влагу и накопившийся запах за день активного использования.

Неприятный аромат кроссовок больше не проблема: этот простой лайфхак удивит всех

Соль обладает уникальным свойством извлекать воду из всех поверхностей, с которыми контактирует. Во время ночного использования она буквально высушивает внутреннюю часть обуви, убирая основную причину неприятного аромата. Кроме того, соль создает среду, в которой бактерии и микроорганизмы не выживают, что позволяет избавиться от запаха не путем маскировки, а из-за нейтрализации источника. Этот метод подходит для любой обуви – от текстильных кедов до кожаных туфель.

Чтобы избежать мелких кристаллов соли, которые придется вытряхивать из каждого уголка, рекомендуется насыпать соль в старый носок или небольшой тканевой мешочек, завязать его и положить внутрь обуви. Если обувь очень влажная, можно насыпать соль прямо на стельку, но тогда утром ее придется тщательно вытряхнуть или пропылесосить.

Эффективность метода повышается, если обувь стоит в теплом и сухом месте, например, рядом с батареей, но не непосредственно на ней. Тепло помогает быстрее улетучиваться влагу, которую соль мгновенно впитывает. Для дополнительного эффекта свежести можно капнуть 2-3 капли эфирного масла, например чайного дерева или лаванды. Соль удержит аромат и будет постепенно отдавать его материалу, делая обувь не только без запаха, но и приятно пахнущей.

Портал "Комментарии" уже писал , что макароны часто воспринимают как быстрый и удобный источник энергии. Они богаты углеводами, которые помогают восстановить силы после изнурительного дня или интенсивной физической нагрузки. Однако следует помнить о другой стороне этого продукта: регулярное потребление белой пасты с жирными соусами может быстро привести к лишнему весу, ведь рацион становится менее сбалансированным и излишне калорийным.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
