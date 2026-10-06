Названо 10 найсмачніших страв у світі: перше місце здивує багатьох

Світова кухня настільки різноманітна, що визначити одну найсмачнішу страву практично неможливо. Однак користувачі Ranker спробували це зробити: у рейтингу з 200 позицій вони голосували за їжу, яку вважають найсмачнішою у світі. Список динамічний і формується саме голосами спільноти.

Користувачі з усього світу обрали найсмачніші страви у глобальному рейтингу. Фото: ШІ

10 найсмачніших страв і продуктів

Перше місце посіла піца. За неї проголосували понад 23,4 тисячі користувачів, а частка позитивних голосів становила 80%. Друге місце дісталося пасті — вона отримала понад 14,5 тисячі голосів і 76% схвалення. Трійку лідерів замкнула картопля фрі з майже 19,5 тисячі голосів та 75% позитивних оцінок.

На четвертому місці опинилося морозиво, яке також набрало близько 19,4 тисячі голосів. П’яту позицію посів шоколад — його підтримали майже 19,9 тисячі учасників. Далі йде хрустка смажена курятина: вона отримала понад 18,3 тисячі голосів.

Сьомим став чізбургер, який набрав понад 16,4 тисячі голосів. Восьме місце посів часниковий хліб із понад 14,1 тисячі голосів, а дев’яте — сир із понад 15,3 тисячі. Десятку замкнуло барбекю, яке отримало майже 13,9 тисячі голосів.

Що здивувало у рейтингу

Результат показує, наскільки універсальними залишаються прості смаки. Піца, паста, картопля фрі, морозиво та шоколад популярні далеко за межами країн походження. Водночас присутність у першій десятці сиру демонструє, що учасники оцінювали не лише повноцінні страви.

До списку потрапили не лише готові страви, а й окремі продукти. Наприклад, шоколад, сир і картопля мають власні позиції. Водночас у правилах Ranker зазначено, що напої та конкретні товари або ресторанні позиції до рейтингу не зараховуються.

Рейтинг не претендує на статус професійного гастрономічного дослідження. Його порядок визначають звичайні користувачі, які можуть підтримувати або відхиляти окремі позиції. Тому список може змінюватися залежно від нових голосів.

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