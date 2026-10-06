Названы 10 самых вкусных блюд в мире: первое место удивит многих

Мировая кухня настолько разнообразна, что определить одно самое вкусное блюдо практически невозможно. Однако пользователи Ranker попытались это сделать: в рейтинге из 200 позиций они голосовали за еду, которую считают самой вкусной в мире. Список динамичен и формируется именно голосами сообщества.

Пользователи со всего мира выбрали самые вкусные блюда в глобальном рейтинге. Фото: ИИ

10 самых вкусных блюд и продуктов

Первое место заняла пицца. За нее проголосовали более 23,4 тысячи пользователей, а доля положительных голосов составила 80%. Второе место досталось пасте — она получила более 14,5 тысячи голосов и 76% одобрения. Тройку лидеров замкнул картофель фри с почти 19,5 тысячи голосов и 75% положительных оценок.

На четвертом месте оказалось мороженое, которое также набрало около 19,4 тысячи голосов. Пятую позицию занял шоколад – его поддержали почти 19,9 тысячи участников. Далее следует хрустящая жареная курятина: она получила более 18,3 тысячи голосов.

Седьмым стал чизбургер, набравший более 16,4 тысячи голосов. Восьмое место занял чесночный хлеб с более чем 14,1 тысячи голосов, а девятое — сыр с более чем 15,3 тысячи. Десятку замкнуло барбекю, получившее почти 13,9 тысячи голосов.

Что удивило в рейтинге

Результат показывает, насколько универсальными остаются простые вкусы. Пицца, паста, картофель фри, мороженое и шоколад популярны далеко за пределами стран происхождения. В то же время присутствие в первой десятке сыра демонстрирует, что участники оценивали не только полноценные блюда.

В список попали не только готовые блюда, но и отдельные продукты. К примеру, шоколад, сыр и картофель имеют собственные позиции. В то же время в правилах Ranker указано, что напитки и конкретные товары или ресторанные позиции в рейтинг не входят.

Рейтинг не претендует на статус профессионального гастрономического исследования. Его порядок определяют обычные пользователи, которые могут поддерживать или отклонять позицию. Поэтому список может варьироваться в зависимости от новых голосов.

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