Главная Новости Досуг путешествия Жизнь при 40 градусах мороза: украинка рассказала, как выживают в одном из самых холодных мест мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Жизнь при 40 градусах мороза: украинка рассказала, как выживают в одном из самых холодных мест мира

Украинка из Фербенкса поделилась, как живут люди зимой на Аляске при сильном морозе.

10 февраля 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot








Когда температура неделями не поднимается выше -30, быт превращается в ежедневный тест на выносливость. Именно в таких условиях живет украинка Екатерина Куликовская, которая вместе с семьей проживает в Фербенксе на Аляске. В соцсетях она делится опытом жизни в одном из самых холодных городов планеты и объясняет, как адаптироваться к экстремальному климату.

Жизнь при 40 градусах мороза: украинка рассказала, как выживают в одном из самых холодных мест мира

Украинка Екатерина рассказала о жизни на Аляске зимой

По словам Екатерины, холод в Фербенксе не повод останавливать привычную жизнь. Школы здесь продолжают работать даже при 30-градусном морозе, а занятия отменяют только тогда, когда столбик термометра опускается до -50. Детям позволяют выходить на улицу, пока температура не ниже -28, но при полной защите лица и рук. Балаклавы, теплые шарфы, специальные варежки и шапки, являющиеся обязательными элементами ежедневного гардероба.

Жизнь при 40 градусах мороза: украинка рассказала, как выживают в одном из самых холодных мест мира - фото 2

Отдельная история относится к транспорту. При морозе в 35 градусов местные жители почти не выключают двигатели автомобилей, даже если идут в гости на несколько часов, иначе машина может просто не завестись. Для электрокаров в городе предусмотрены специальные розетки, которые можно найти у университетов и магазинов.

"Ну и самое главное: не забывайте, что здесь совсем другая влажность. Да, отморозить руки тоже можно, но сам холод ты чувствуешь немного меньше. Здесь -30, как в Украине -15 примерно", — подытожила украинка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом удивительном городе Аляски, где все жители живут в одном доме.

Также "Комментарии" писали, что украинская беженка рассказала о неожиданных минусах жизни в Швейцарии. 



