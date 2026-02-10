Жизнь при 40 градусах мороза: украинка рассказала, как выживают в одном из самых холодных мест мира



















Когда температура неделями не поднимается выше -30, быт превращается в ежедневный тест на выносливость. Именно в таких условиях живет украинка Екатерина Куликовская, которая вместе с семьей проживает в Фербенксе на Аляске. В соцсетях она делится опытом жизни в одном из самых холодных городов планеты и объясняет, как адаптироваться к экстремальному климату.

Украинка Екатерина рассказала о жизни на Аляске зимой

По словам Екатерины, холод в Фербенксе не повод останавливать привычную жизнь. Школы здесь продолжают работать даже при 30-градусном морозе, а занятия отменяют только тогда, когда столбик термометра опускается до -50. Детям позволяют выходить на улицу, пока температура не ниже -28, но при полной защите лица и рук. Балаклавы, теплые шарфы, специальные варежки и шапки, являющиеся обязательными элементами ежедневного гардероба.

Отдельная история относится к транспорту. При морозе в 35 градусов местные жители почти не выключают двигатели автомобилей, даже если идут в гости на несколько часов, иначе машина может просто не завестись. Для электрокаров в городе предусмотрены специальные розетки, которые можно найти у университетов и магазинов.

"Ну и самое главное: не забывайте, что здесь совсем другая влажность. Да, отморозить руки тоже можно, но сам холод ты чувствуешь немного меньше. Здесь -30, как в Украине -15 примерно", — подытожила украинка.

