Какие два украинских села признали лучшими в мире

Закарпатье официально стало еще более привлекательным для путешественников: два его живописных села — Колочава и Синевирская Поляна — вошли в рейтинг лучших туристических сел мира в 2025 году по версии Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

Синевирская Поляна на Закарпатье

Этот престижный список формируют каждый год, выбирая населенные пункты, которые сохраняют культурное наследие, поддерживают устойчивое развитие и создают уникальный туристический опыт. Украинские села оказались рядом с известными мировыми локациями, что подчеркивает их уникальность и туристический потенциал.

Колочава — "деревня десяти музеев"

Колочава, расположенная в глубинах Закарпатской Верховины, считается самой большой деревней этого горного региона. Она протянулась в живописной долине одноименной реки, среди высоких карпатских гор. Колочава известна как "деревня десяти музеев" — здесь туристы могут увидеть старинные дома, аутентичные экспозиции и этнографические комплексы, хранящие историю закарпатцев.

Путешественников привлекает гармоничное сочетание природы, культуры и гостеприимства. Все музеи и туристические локации расположены на небольшом расстоянии, поэтому даже короткая поездка позволяет почувствовать дух карпатского села и его богатую историю.

Синевирская Поляна — ворота к сердцу Карпат



Еще одно село-победитель – Синевирская Поляна (ранее – Верхний Синевир). Оно расположено недалеко от одного из самых известных природных символов Украины — озера Синевир, которое называют "морем глаза Карпат". Также рядом с селом расположен популярный водопад Шипот, привлекающий ежегодно тысячи туристов.



Село стало важной частью экотуризма в Карпатах, где активно развиваются зеленые усадьбы, маршруты для пеших и велосипедных путешествий, а также отдых для тех, кто стремится к тишине и близости к природе.



Украинский туризм на карте мира



Признание Колочавы и Синевирской Поляны на международном уровне — это очередное подтверждение того, что у Украины огромный потенциал в сфере устойчивого туризма. Несмотря на войну, страна продолжает сохранять и развивать культурное наследие, показывая миру, что украинские села — это не только о прошлом, но и о современности, развитии и любви к своей земле.



UNWTO отмечает, что такие места, как Колочава и Синевирская Поляна могут стать примером для других государств в том, как туризм способен поддерживать локальные общины, сохраняя подлинность и природу.



