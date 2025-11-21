"Я в шоке": украинка рассказала о самой дешевой и бедной стране

Украинка Ирина, путешествовавшая по Юго-Восточной Азии, назвала Камбоджу "самой дешевой и самой дешевой страной", где ей приходилось бывать. В своем видео в Instagram она рассказала не только о низкой стоимости путешествий, но и о трагической истории, которая до сих пор определяет жизнь местных жителей.

Отдых в Камбодже. Фото: instagram.com/irka_do/

Украинка, уехавшая на отдых в Камбоджу, рассказала о ценах в стране, которые ее приятно удивили.

"Это самая бедная и дешевая страна, в которой я была. Здесь можно поесть за один доллар и жить за 10 в день", — указывает путешественница.

Однако Ирина отмечает, что за этой "дешевизной" скрывается страшная история Камбоджи, которую мало кто знает.

"Всего 50 лет назад США сбросили на эту страну более полумиллиона бомб. Большинство из них до сих пор не разорвались. Эта страна остается одной из самых заминированных в мире. Беды показалось маловато, поэтому власти этой страны просто уничтожили четвертую часть своего же населения. А это около 2 млн человек", — рассказала украинка.

В описании к видео о Камбодже Ирина пояснила, что пришедший к власти в 1975 году режим Красных кхмеров совершал ужасные преступления. Лидер Пол Пот стремился создать "идеальное аграрное общество", которое должно было функционировать без городов, денег, религии и образования. Следствием стали массовые казни, принудительный труд и геноцид около двух миллионов человек, то есть каждого четвертого гражданина страны.





Камбоджа. Фото: instagram.com/irka_do/

Однако Ирина отмечает, что, несмотря на это, камбоджийцы остаются невероятно открытыми и доброжелательными.

Украинка в Камбодже. Фото: instagram.com/irka_do/

Отдых в Камбодже. Фото: instagram.com/irka_do/

В комментариях украинцы эмоционально отреагировали на ее рассказ Одни отмечают схожесть исторических травм с Украиной, а другие пишут, что путешествия открывают глаза на проблемы мира.

