"Я в шоке": украинка рассказала о самой дешевой и бедной стране

Slava Kot
Украинка Ирина, путешествовавшая по Юго-Восточной Азии, назвала Камбоджу "самой дешевой и самой дешевой страной", где ей приходилось бывать. В своем видео в Instagram она рассказала не только о низкой стоимости путешествий, но и о трагической истории, которая до сих пор определяет жизнь местных жителей.
Отдых в Камбодже. Фото: instagram.com/irka_do/
Украинка, уехавшая на отдых в Камбоджу, рассказала о ценах в стране, которые ее приятно удивили.
Однако Ирина отмечает, что за этой "дешевизной" скрывается страшная история Камбоджи, которую мало кто знает.
В описании к видео о Камбодже Ирина пояснила, что пришедший к власти в 1975 году режим Красных кхмеров совершал ужасные преступления. Лидер Пол Пот стремился создать "идеальное аграрное общество", которое должно было функционировать без городов, денег, религии и образования. Следствием стали массовые казни, принудительный труд и геноцид около двух миллионов человек, то есть каждого четвертого гражданина страны.
Камбоджа. Фото: instagram.com/irka_do/
Однако Ирина отмечает, что, несмотря на это, камбоджийцы остаются невероятно открытыми и доброжелательными.
Украинка в Камбодже. Фото: instagram.com/irka_do/
Отдых в Камбодже. Фото: instagram.com/irka_do/
В комментариях украинцы эмоционально отреагировали на ее рассказ Одни отмечают схожесть исторических травм с Украиной, а другие пишут, что путешествия открывают глаза на проблемы мира.
