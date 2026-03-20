Вилетів у суботу – прилетів у п’ятницю: цей літак вміє "повертатися в минуле"

Проніна Анна
Історія, яка звучить як сценарій фантастичного фільму, насправді сталася в реальності. Легендарний літак SR-71 Blackbird під час одного з польотів “приземлився раніше, ніж вилетів” – і це не жарт.
Літак “повернувся в минуле”: як політ із Японії до США заплутав час
Як передають "Коментарі" з посиланням на ECOnews, колишній пілот Девід Пітерс розповів про переліт із Японії до США, який створив ілюзію подорожі назад у часі.
Літак вилетів із бази на Окінаві в суботу вранці, а приземлився в Каліфорнії… ще в п’ятницю.
Насправді жодної “машини часу” не було. Ефект виник через поєднання двох факторів:
– надзвичайно висока швидкість польоту
– перетин Міжнародної лінії зміни дат
Саме зміна часових поясів створює ілюзію, ніби подія відбулася раніше, ніж почалася.
SR-71 Blackbird – один із найшвидших літаків в історії.
Його характеристики:
– швидкість понад 3500 км/год (більше 3 Махів)
– висота польоту до 25 км
– практично недосяжний для ракет
Його головна стратегія була простою – не уникати загрози, а бути настільки швидким, щоб її просто не існувало.
Під час польоту корпус літака нагрівався до екстремальних температур, тому його виготовляли з титану.
Парадокс у тому, що частину цього металу США закуповували у СРСР – країни, проти якої цей літак і створювався.
Попри унікальні характеристики, SR-71 виявився надто дорогим у використанні.
Серед причин:
– складне технічне обслуговування
– застарілі системи розвідки
– поява супутників і дронів
У підсумку програму закрили наприкінці 1990-х років.
Ідея надшвидких літаків не зникла. Сьогодні інженери працюють над новим проєктом – SR-72, який може розвивати швидкість понад 5 Махів.
Поки це лише концепт, але він показує: швидкість і досі залишається ключовим фактором у сучасних технологіях.
Цей випадок став одним із найяскравіших прикладів того, як фізика і географія можуть створювати ефекти, що здаються неймовірними.
Іноді реальність дійсно виглядає як фантастика.
Читайте також в "Коментарях", що таке японський метод висаджування огірків.