Вилетів у суботу – прилетів у п’ятницю: цей літак вміє "повертатися в минуле"

Історія, яка звучить як сценарій фантастичного фільму, насправді сталася в реальності. Легендарний літак SR-71 Blackbird під час одного з польотів “приземлився раніше, ніж вилетів” – і це не жарт.

Літак “повернувся в минуле”: як політ із Японії до США заплутав час

Як передають "Коментарі" з посиланням на ECOnews, колишній пілот Девід Пітерс розповів про переліт із Японії до США, який створив ілюзію подорожі назад у часі.

Як це стало можливим

Літак вилетів із бази на Окінаві в суботу вранці, а приземлився в Каліфорнії… ще в п’ятницю.

Насправді жодної “машини часу” не було. Ефект виник через поєднання двох факторів:

– надзвичайно висока швидкість польоту

– перетин Міжнародної лінії зміни дат

Саме зміна часових поясів створює ілюзію, ніби подія відбулася раніше, ніж почалася.

Літак, який не могли наздогнати

SR-71 Blackbird – один із найшвидших літаків в історії.

Його характеристики:

– швидкість понад 3500 км/год (більше 3 Махів)

– висота польоту до 25 км

– практично недосяжний для ракет

Його головна стратегія була простою – не уникати загрози, а бути настільки швидким, щоб її просто не існувало.

Технології, які випереджали час

Під час польоту корпус літака нагрівався до екстремальних температур, тому його виготовляли з титану.

Парадокс у тому, що частину цього металу США закуповували у СРСР – країни, проти якої цей літак і створювався.

Чому від нього відмовились

Попри унікальні характеристики, SR-71 виявився надто дорогим у використанні.

Серед причин:

– складне технічне обслуговування

– застарілі системи розвідки

– поява супутників і дронів

У підсумку програму закрили наприкінці 1990-х років.

Що далі

Ідея надшвидких літаків не зникла. Сьогодні інженери працюють над новим проєктом – SR-72, який може розвивати швидкість понад 5 Махів.

Поки це лише концепт, але він показує: швидкість і досі залишається ключовим фактором у сучасних технологіях.

Цей випадок став одним із найяскравіших прикладів того, як фізика і географія можуть створювати ефекти, що здаються неймовірними.

Іноді реальність дійсно виглядає як фантастика.

Читайте також в "Коментарях", що таке японський метод висаджування огірків.