Вылетел в субботу – прилетел в пятницу: этот самолет умеет "возвращаться в прошлое"

Проніна Анна
История, звучащая как сценарий фантастического фильма, действительно произошла в реальности. Легендарный самолет SR-71 Blackbird во время одного из полетов "приземлился раньше, чем вылетел" — и это не шутка.
Самолет "возвратился в прошлое": как полет из Японии в США запутал время
Как передают " Комментарии " со ссылкой на ECOnews, бывший пилот Дэвид Питерс рассказал о перелете из Японии в США, создавшем иллюзию путешествия обратно во времени.
Самолет вылетел из базы на Окинаве в субботу утром, а приземлился в Калифорнии... еще в пятницу.
На самом деле ни одной "машины времени" не было. Эффект возник из-за сочетания двух факторов:
– чрезвычайно высокая скорость полета
– пересечение Международной линии изменения дат
Именно смена часовых поясов создает иллюзию, будто событие произошло раньше, чем началось.
SR-71 Blackbird – один из самых быстрых самолетов в истории.
Его характеристики:
– скорость более 3500 км/ч (более 3 Махов)
– высота полета до 25 км
– практически недостижим для ракет
Его главная стратегия была проста – не избегать угрозы, а быть настолько быстрым, чтобы ее просто не существовало.
При полете корпус самолета нагревался до экстремальных температур, поэтому его изготовляли из титана.
Парадокс состоит в том, что часть этого металла США закупали у СССР – страны, против которой этот самолет и создавался.
Несмотря на уникальные характеристики, SR-71 оказался слишком дорогим в использовании.
Среди причин:
– сложное техническое обслуживание
– устаревшие системы разведки
– появление спутников и дронов
В итоге программа была закрыта в конце 1990-х годов.
Идея сверхбыстрых самолетов не исчезла. Сегодня инженеры работают над новым проектом – SR-72, который может развивать скорость более 5 Махов.
Пока это лишь концепт, но он показывает: скорость до сих пор остается ключевым фактором в современных технологиях.
Этот случай стал одним из самых ярких примеров того, как физика и география могут создавать кажущиеся невероятными эффекты.
Иногда реальность действительно выглядит как фантастика.
