"Укрзалізниця" розкрила скарги пасажирів за 2026 рік: ТОП-5 головних проблем

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" у відповідь на запит порталу "Коментарі" надала детальну статистику звернень пасажирів за три квартали 2026 року. Дізнайтеся, куди найчастіше звертаються українці, які проблеми обурюють пасажирів найбільше та як компанія бореться зі спекулянтами.

На що найчастіше скаржаться пасажири "Укрзалізниці"

З 1 січня по 30 вересня 2026 року контактний центр "Укрзалізниці" зафіксував 411 592 звернення від пасажирів. Цифрові канали наразі повністю домінують: 248 717 запитів надійшло онлайн, тоді як традиційні телефонні дзвінки склали 162 875. Абсолютним лідером став мобільний застосунок УЗ, через який звернулося 187 499 громадян (70% від онлайн-потоку). На електронну пошту надійшло 39 048 запитів, через сервіс Lost and Found для пошуку загублених речей — 18 081, а спеціалізованою лінією для підтримки військовослужбовців скористалися 11 969 разів.

Топ-5 скарг пасажирів до "Укрзалізниці" у 2026 році

Аналіз відгуків та звернень дозволив виокремити п'ять ключових проблем, які найбільше турбували громадян під час користування послугами "Укрзалізниці":

- Рух пасажирських поїздів: порушення графіків, тривалість затримок через ворожі обстріли інфраструктури та несвоєчасне інформування пасажирів.

- Претензійне повернення коштів: офіційні заяви щодо відшкодування вартості проїзних документів.

- Робота цифрових сервісів: технічні збої, проблеми з проведенням онлайн-оплати та оформленням квитків у застосунку.

- Якість обслуговування: скарги на комунікацію персоналу та недотримання встановлених стандартів сервісу.

- Санітарні умови: порушення температурного режиму у вагонах та незадовільні побутові умови поїздки.

Крім того, для протидії квитковим перекупникам і ботам залізничники використовують верифікацію через "Дія.Підпис" та системний моніторинг. Протягом 2026 року за порушення правил публічної оферти система автоматично заблокувала понад 5,8 тисяч акаунтів, частину з яких згодом розблокували після додаткової перевірки за зверненнями громадян.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в "Укрзалізниці" розповіли, що тепер буде з поїздами під час тривог.