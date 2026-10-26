"Укрзализныця" раскрыла жалобы пассажиров за 2026 год: ТОП-5 главных проблем

Филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" в ответ на запрос портала "Комментарии" предоставил детальную статистику обращений пассажиров за три квартала 2026 года. Узнайте, куда чаще всего обращаются украинцы, какие проблемы возмущают пассажиров больше и как компания борется со спекулянтами.

На что чаще всего жалуются пассажиры "Укрзализныци"

С 1 января по 30 сентября 2026 контактный центр "Укрзализныци" зафиксировал 411 592 обращения от пассажиров. Цифровые каналы полностью доминируют: 248 717 запросов поступило онлайн, тогда как традиционные телефонные звонки составили 162 875. Абсолютным лидером стало мобильное приложение УЗ, через которое обратилось 187 499 граждан (70% от онлайн-потока). На электронную почту поступило 39 048 запросов, через сервис Lost and Found для поиска потерянных вещей – 18 081, а специализированной линией для поддержки военнослужащих воспользовались 11 969 раз.

Топ-5 жалоб пассажиров в "Укрзализныцу" в 2026 году

Анализ отзывов и обращений позволил выделить пять ключевых проблем, наиболее беспокоивших граждан во время пользования услугами "Укрзализныци":

— движение пассажирских поездов: нарушение графиков, продолжительность задержек из-за вражеских обстрелов инфраструктуры и несвоевременное информирование пассажиров.

— претензионный возврат средств: официальные заявления о возмещении стоимости проездных документов.

— работа цифровых сервисов: технические сбои, проблемы с проведением онлайн-оплаты и оформлением билетов в приложении.

— качество обслуживания: жалобы на коммуникацию персонала и несоблюдение установленных стандартов сервиса.

— санитарные условия: нарушение температурного режима в вагонах и неудовлетворительные бытовые условия поездки.

Кроме того, для противодействия билетным перекупщикам и ботам железнодорожники используют верификацию через "Действие. Подпись" и системный мониторинг. В течение 2026 года за нарушение правил публичной оферты система автоматически заблокировала более 5,8 тысячи аккаунтов, часть из которых впоследствии разблокировали после дополнительной проверки по обращениям граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрзализныце" рассказали, что теперь будет с поездами во время тревог.