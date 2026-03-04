Українська співачка розповіла про "найтрешовішу подорож в житті": в якій країні опинилася

Українська співачка MamaRika розповіла, що її поїздка до Дубая з сином Давидом перетворилася на найгіршу подорож у житті. Через закритий повітряний простір на тлі загострення ситуації на Близькому Сході артистка не може залишити місто, а додатковим ударом стало харчове отруєння.

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika в Instagram розповіла про ситуації в яку потрапила під час відпочинку в Дубаї. За її словами, вперше за три роки вона вирішила вивезти сина за кордон, щоб відпочити від війни в Україні. Однак ескалація конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном, а також ракетні удари у регіоні зробили перебування в ОАЕ вкрай напруженим

"Вдома при всій ситуації почуваємося значно безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо чого очікувати в таких обставинах! Найгірше що повітряний простір закритий, виїхати звідси зараз дуже складно!", — написала артистка.

За її словами, більшість рейсів з ОАЕ скасовано, а ситуація змінюється щогодини. Артистка вказує, вони з сином постійно моніторять новини в надії знайти можливість повернення. Додатково MamaRika та її син пережили харчове отруєння.

"З Давідом піймали харчове отруєння і останні кілька днів вилазимо із цього теж. Це мабуть найтрешовіша поїздка в моєму житті, сили на нулі якщо чесно. На жаль цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої", — додала співачка.

