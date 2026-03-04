Українська співачка розповіла про "найтрешовішу подорож в житті": в якій країні опинилася

Рубрики
Українська співачка MamaRika розповіла, що її поїздка до Дубая з сином Давидом перетворилася на найгіршу подорож у житті. Через закритий повітряний простір на тлі загострення ситуації на Близькому Сході артистка не може залишити місто, а додатковим ударом стало харчове отруєння.
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official
Співачка MamaRika в Instagram розповіла про ситуації в яку потрапила під час відпочинку в Дубаї. За її словами, вперше за три роки вона вирішила вивезти сина за кордон, щоб відпочити від війни в Україні. Однак ескалація конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном, а також ракетні удари у регіоні зробили перебування в ОАЕ вкрай напруженим
За її словами, більшість рейсів з ОАЕ скасовано, а ситуація змінюється щогодини. Артистка вказує, вони з сином постійно моніторять новини в надії знайти можливість повернення. Додатково MamaRika та її син пережили харчове отруєння.
