Українська співачка розповіла про "найтрешовішу подорож в житті": в якій країні опинилася
Українська співачка розповіла про "найтрешовішу подорож в житті": в якій країні опинилася

MamaRika не може покинути Дубай через закритий повітряний простір та розповіла про харчове отруєння й вибухи в місті.

4 березня 2026, 07:30
Українська співачка MamaRika розповіла, що її поїздка до Дубая з сином Давидом перетворилася на найгіршу подорож у житті. Через закритий повітряний простір на тлі загострення ситуації на Близькому Сході артистка не може залишити місто, а додатковим ударом стало харчове отруєння.

Українська співачка розповіла про "найтрешовішу подорож в житті": в якій країні опинилася

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika в Instagram розповіла про ситуації в яку потрапила під час відпочинку в Дубаї. За її словами, вперше за три роки вона вирішила вивезти сина за кордон, щоб відпочити від війни в Україні. Однак ескалація конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном, а також ракетні удари у регіоні зробили перебування в ОАЕ вкрай напруженим

"Вдома при всій ситуації почуваємося значно безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо чого очікувати в таких обставинах! Найгірше що повітряний простір закритий, виїхати звідси зараз дуже складно!", — написала артистка. 

За її словами, більшість рейсів з ОАЕ скасовано, а ситуація змінюється щогодини. Артистка вказує, вони з сином постійно моніторять новини в надії знайти можливість повернення. Додатково MamaRika та її син пережили харчове отруєння. 

"З Давідом піймали харчове отруєння і останні кілька днів вилазимо із цього теж. Це мабуть найтрешовіша поїздка в моєму житті, сили на нулі якщо чесно. На жаль цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої", — додала співачка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що MamaRika заявляла, що вночі в Дубаї було чутно вибухи. Вона зібрала валізи, однак покинути країну наразі неможливо через обмеження авіасполучення.

Також "Коментарі" писали про те, чому Іран бомбить інші країни Близького Сходу після атаки США.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DVYgD8cCJDW/?hl=uk
