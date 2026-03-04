Украинская певица рассказала о "самом трешовом путешествии в жизни": в какой стране оказалась

Украинская певица MamaRika рассказала, что ее поездка в Дубай с сыном Давидом превратилась в худшее путешествие в жизни. Из-за закрытого воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке артистка не может покинуть город, а дополнительным ударом стало пищевое отравление.

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika в Instagram рассказала о ситуации, в которую попала во время отдыха в Дубае. По ее словам, впервые за три года она решила увезти сына за границу, чтобы отдохнуть от войны в Украине. Однако эскалация конфликта между Израилем, США и Ираном, а также ракетные удары в регионе сделали пребывание в ОАЭ крайне напряженным.

"Дома при всей ситуации чувствуем себя значительно безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране, и не понимаем чего ожидать в таких обстоятельствах! Хуже всего, что воздушное пространство закрыто, уехать отсюда сейчас очень сложно!", — написала артистка.

По ее словам, большинство рейсов из ОАЭ отменены, а ситуация меняется каждый час. Артистка указывает, что они с сыном постоянно мониторят новости в надежде найти возможность возвращения. Дополнительно MamaRika и ее сын пережили пищевое отравление.

"С Давидом поймали пищевое отравление и последние несколько дней вылезаем из этого тоже. Это пожалуй самая трешовая поездка в моей жизни, силы на нуле если честно. К сожалению этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть на немного могут побыть в тишине и покое", — добавила певица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MamaRika заявляла, что ночью в Дубае были слышны взрывы. Она собрала чемоданы, однако покинуть страну пока невозможно из-за ограничения авиасообщения.

Также "Комментарии" писали о том, почему Иран бомбит другие страны Ближнего Востока после атаки США.