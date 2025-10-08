Украинка поехала на отдых в Турцию, но попала в "Кремль" (ВИДЕО)

Рубрики
Slava Kot
Комплекс "Kremlin Palace" в Турции. Фото из открытых источников
Украинская туристка рассказала о неприятном опыте отдыха в Турции. После покупки путевки она оказалась в отеле, стилизованном под московский Кремль.
По словам женщины, туристическую поездку она приобрела через оператора Anex Tour, однако не ожидала, что окажется в гостинице, архитектурно копирующей кремлевское здания.
На опубликованном ею видео видно, что территория комплекса оформлена в стиле российской столицы, а среди развлечений выступления аниматоров исполняющих российские песни, в частности "Такой как Путин".
В комментариях пользователи объяснили, что речь идет о популярном курортном комплексе Kremlin Palace, расположенном в Анталии. До полномасштабной войны этот отель пользовался популярностью среди туристов из стран СНГ.
До 2021 Турция была одним из самых популярных направлений для украинских туристов, тогда страну посетили около 2 млн украинцев. Однако после начала полномасштабной войны поток украинских туристов существенно сократился и на 2024 год составил около 800 тыс. украинских туристов.
Россияне стали лидером среди туристов, приезжающих в Турцию. В прошлом году страну посетило 6,7 млн российских туристов. Это превосходит показатель туристов из Германии и Британии – 6,6 и 4,4 млн туристов соответственно.
