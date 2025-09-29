В самой сухой пустыне мира расцвели цветы: фото редкого явления

Пустыня Атакама в Чили покрылась коврами красочных цветов. Это удивительное явление, которое местные жители называют "цветением пустыни", привлекло внимание туристов и исследователей со всего мира.

Атакама расцвела цветами. Фото из открытых источников

Атакама расположена на севере Чили, известна своей экстремальной засухой и считается самой сухой пустыней в мире. В некоторых районах дождей не было сотни лет, а среднегодовое количество осадков составляет всего около 100 мм. Тем не менее, после зимних дождей на некоторых территориях пустыни Атакама расцвели сотни видов полевых цветов.

По словам регионального руководителя Чилийской национальной лесной комиссии (CONAF) Хорхе Карабантеса, в этом году наблюдается до 200 разных видов растений.

"Когда у нас идут зимние дожди, весной мы наблюдаем цветение разных местных видов. Они цветут короткое время, прежде чем перейти в состояние покоя, а затем все возвращается к тому, как было до дождя", – пояснил Карабантес.

Наиболее популярным местом наблюдения стал Национальный парк Льянос-де-Чалье, где сотни посетителей ходят цветущими полями и фотографируют уникальные виды.

В пустыне Атакама зацвели цветы

Учитель Алан Мартинес приехал с семьей специально, чтобы увидеть редкое цветение. По его словам, это явление не повторяется каждый год, поэтому его не стоило пропускать. Другой турист Рональд Лагос назвал это уникальным шансом увидеть, как пустыня превращается в сад.

Феномен цветения пустыни Атакама длится несколько недель и зависит от редких зимних осадков.

