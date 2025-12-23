У Єгипті хижа мурена напала на російського туриста: чоловіка забрали в лікарню

На популярному єгипетському курорті Хургада російський турист опинився в лікарні після нападу великої хижої мурени. Інцидент стався біля берега на пляжі готелю Beach Albatros Resort.

У Єгипті мурена напала на російського туриста. Фото ілюстративне

Як повідомляють російські ЗМІ, чоловік відпочивав у воді неподалік узбережжя, коли раптово відчув сильний біль. Як виявилося його вкусила велика змієподібна риба мурена. Очевидці одразу викликали швидку допомогу, і постраждалого терміново доправили до лікарні.

Фахівці зазначають, що укуси мурен є вкрай небезпечними. Якщо в рану потрапляє кров або бактерії з пащі риби, це може спричинити серйозне запалення та інфекцію. У складних випадках можливе ушкодження сухожиль, а процес загоєння може тривати кілька місяців.

Після нападу відпочивальники, які залишилися на пляжі, зуміли впіймати мурену. За словами очевидців, риба активно пручалася і намагалася вислизнути. Зрештою мурену помістили в пакет і вивезли подалі від берега, де випустили назад у море.

Мурени зазвичай неагресивні й рідко нападають на людей без провокації. Вони ведуть потайливий спосіб життя, ховаються серед коралів і активні переважно вночі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у 2023 році акула вбила росіянина в Єгипті. Це сталося поблизу курорту Хургада, а місцеві відпочивальники зафіксували момент нападу тварини на росіянина, який був у воді.

Також "Коментарі" писали, що ще один російський турист постраждав від нападу акули, яка вкусила його за ногу. Інцидент трапився з росіянином на Мальдівських островах. Після інциденту турист з РФ опинився у лікарні.