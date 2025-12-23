В Египте хищная мурена напала на российского туриста: мужчину забрали в больницу

На популярном египетском курорте Хургада российский турист оказался в больнице после нападения большой хищной мурены. Инцидент произошел у берега на пляже отеля Beach Albatros Resort.

В Египте мурена напала на русского туриста. Фото иллюстративное

Как сообщают российские СМИ, мужчина отдыхал в воде у побережья, когда внезапно почувствовал сильную боль. Как оказалось его укусила крупная змеевидная мурена. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, и пострадавшего срочно доставили в больницу.

Специалисты отмечают, что укусы мурен крайне опасны. Если в рану попадает кровь или бактерии из пасти рыбы, это может вызвать серьезное воспаление и инфекцию. В сложных случаях возможно повреждение сухожилий, а процесс заживления может занять несколько месяцев.

После нападения оставшиеся на пляже отдыхающие сумели поймать мурену. По словам очевидцев, рыба активно сопротивлялась и пыталась ускользнуть. В конце концов, мурену поместили в пакет и вывезли подальше от берега, где выпустили обратно в море.

Мурены обычно неагрессивны и редко нападают на людей без провокации. Они ведут скрытный образ жизни, прячутся среди кораллов и активны преимущественно ночью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2023 году акула убила россиянина в Египте. Это произошло вблизи курорта Хургада, а местные отдыхающие зафиксировали момент нападения животного на находящегося в воде россиянина.

Также "Комментарии" писали, что еще один российский турист пострадал от нападения акулы, укусившей его за ногу. Инцидент произошел с россиянином на Мальдивских островах. После инцидента турист из РФ оказался в больнице.