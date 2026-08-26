У цій країні наближається затемнення тисячоліття: туристи масово викуповують місця

У Новій Зеландії готуються до рідкісного астрономічного явища, яке вже викликало ажіотаж серед туристів. 22 липня 2028 року південна частина країни опиниться в смузі повного сонячного затемнення, яке станеться вперше для Данідіна за понад 850 років.

Сонячне затемнення. Фото з відкритих джерел

Затемнення 2028 року розпочнеться приблизно о 16:17 за місцевим часом. Місяць повністю закриє Сонце, а смуга місячної тіні завширшки близько 100 кілометрів пройде через південь Нової Зеландії. У населених пунктах уздовж траєкторії, зокрема в Квінстауні та Данідіні, вдень настане повна темрява. Фаза повного затемнення триватиме до 2 хвилин 51 секунди.

Попри те, що до події ще близько двох років, туристи вже активно бронюють житло. Наприклад, Dunedin Leisure Lodge повністю продав спеціальний пакет для спостереження за затемненням, до якого входили захисні окуляри. За прогнозами, до Данідіна, населення якого становить близько 130 тисяч людей, можуть приїхати приблизно 35 тисяч туристів. Місто вже готується до значного напливу гостей, а місцева влада планує спеціальні заходи.

Астроном і директор музею Tūhura Otago Museum Ієн Гріффін розповів, що востаннє повне сонячне затемнення було видно з Данідіна у 1163 році, тобто ще до того, як люди дісталися Нової Зеландії. Затемнення відбудеться під час новозеландської зими, невдовзі після маорійського Нового року, який має назву Матарікі. У Данідіна планують провести фестиваль нічного неба, який розпочнеться зі святкування Матарікі та завершиться спостереженням за затемненням.

Зауважимо, що повне сонячне затемнення 2028 року не буде видно з України. Його смуга пройде Південною півкулею через частину Індійського океану, Австралію та Нову Зеландію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли чекати на наступне повне сонячне затемнення і де його побачити.

Також "Коментарі" писали, що туристи масово викупляли місця в Ісландії для спогляданням за сонячним затемененням.