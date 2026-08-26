В этой стране приближается затмение тысячелетия: туристы массово выкупают места.

В Новой Зеландии готовятся к редкому астрономическому явлению, которое уже вызвало ажиотаж среди туристов. 22 июля 2028 года южная часть страны окажется в полосе полного солнечного затмения, которое произойдет впервые для Данидина за более чем 850 лет.

Солнечное затмение. Фото из открытых источников

Затмение 2028 года начнется примерно в 16:17 по местному времени. Луна полностью закроет Солнце, а полоса лунной тени в ширину около 100 километров пройдет через юг Новой Зеландии. В населенных пунктах вдоль траектории, в частности в Квинстауне и Данидине, днем наступит полный мрак. Фаза полного затемнения будет продолжаться до 2 минут 51 секунды.

Несмотря на то, что до события еще около двух лет, туристы уже активно бронируют жилье. К примеру, Dunedin Leisure Lodge полностью продал специальный пакет для наблюдения за затемнением, в который входили защитные очки. По прогнозам, в Данидин, население которого составляет около 130 тысяч человек, могут приехать примерно 35 тысяч туристов. Город уже готовится к значительному наплыву гостей, а местные власти планируют специальные мероприятия.

Астроном и директор музея Tūhura Otago Museum Иен Гриффин рассказал, что последнее полное солнечное затмение было видно из Данидина в 1163 году, то есть еще до того, как люди добрались до Новой Зеландии. Затемнение произойдет во время новозеландской зимы, вскоре после маорийского Нового года под названием Матарики. В Данидине планируется провести фестиваль ночного неба, который начнется с празднования Матарики и завершится наблюдением за затемнением.

Заметим, что полное солнечное затмение 2028 года не будет видно из Украины. Его полоса пройдет по Южному полушарию через часть Индийского океана, Австралию и Новую Зеландию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда ждать следующего полного солнечного затмения и где его увидеть.

Также "Комментарии" писали, что туристы массово выкупали места в Исландии для созерцания солнечного затмения.