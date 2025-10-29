Туристы из этих стран больше всего раздражают всех в мире

Не всегда туристы из богатых стран ведут себя культурно, ведь иногда их поведение вызывает удивление и раздражение. Собрали пять наций, представители которых чаще всего портят отдых другим.

Туристы из этих стран раздражают всех в мире. Фото из открытых источников

Китайские туристы

Проблема с китайскими туристами заключается не только в их количестве, но и в игнорировании местных правил. После визитов крупных тургрупп гостиничному персоналу часто приходится ремонтировать номера из-за затопленных ванных комнат.

В театрах и музеях они нередко игнорируют запрет на фотографирование, а посещение ресторана превращается в испытания из-за шума, мусора под столом и привычки плевать кости прямо на пол. К этому прилагаются нескончаемые селфи из каждого угла, независимо от обстоятельств.

Российские туристы

Россияне давно имеют репутацию шумных и склонных к пьянству туристов. Они часто превращают бар у бассейна в место бесконечных вечеринок, нередко заканчивающихся драками.

Еще одна отличительная черта русских туристов – это желание забрать домой все, что плохо лежит, в том числе полотенца, бокалы, халаты, а иногда и мебель.

Американские туристы

Американцы часто обвиняются в пренебрежении и стремлении навязать свои порядки. Они не всегда уважают местные правила, любят "трофеи" из мини-баров и часто удивляются, когда узнают, что за пределами США не все говорят по-английски.

Американские туристы считают, что их язык и валюта понятны повсюду и часто шокированы, когда сталкиваются с реальностью.

Немецкие туристы

Немцы славятся любовью к порядку даже в отпуске. Если что-то не так в меню или отсутствует терраса, отель получит официальную жалобу. Один турист даже подсчитал недолитое пиво и потребовал компенсацию.

На пляжах их можно узнать еще утром, ведь они занимают самые лучшие шезлонги, аккуратно раскладывая полотенца. Кроме того, они никогда не переходят дорогу на красный, даже если вокруг нет машин.

Британские туристы

Британцы могут быть вежливыми и спокойными, но к первой рюмке. На отдыхе после нескольких бокалов они часто теряют контроль, бегают голыми, прыгают в бассейны с балконов или ссорятся прямо посреди улицы.

Еще одна печальная традиция британских туристов – жалобы на "отравление" после алкогольных вечеринок, чтобы получить компенсацию от отеля.

