Трагедія в Китаї: турист загинув при спробі зробити селфі на небезпечному піку (ВІДЕО)

У провінції Сичуань загинув 31-річний турист, який відстебнув страховку для селфі на піку Нама. Він зірвався зі схилу на 200 метрів.

28 вересня 2025, 14:15
У китайській провінції Сичуань трагічно загинув 31-річний турист, який намагався зробити селфі на піку Нама. Чоловік відстебнув страхувальний канат, аби зробити знімок біля гірської тріщини, послизнувся на крижаному схилі та зірвався вниз більш ніж на 200 метрів.

За даними місцевих ЗМІ, альпініст вирішив розв’язати страховку, щоб сфотографуватися, однак втратив рівновагу на жорсткому снігу. Його супутники спостерігали, як він стрімко ковзав схилом, не маючи шансів зупинитися. Без льодоруба чи іншого спорядження чоловік зник з поля зору після падіння.

Момент трагічного випадку з туристом зафіксував на відео один із членів групи.

Пік Нама має висоту 5588 метрів та знаходиться під вершиною гори Гонгга заввишки 7555 метрів, яка вважається найвищою точкою китайської провінції Сичуань. Район розташований у віддаленій заповідній зоні, куди важко дістатися навіть до базового табору.

Сходження на пік передбачає проходження технічно складних ділянок, що потребує спеціальної фізичної підготовки, досвіду та використання професійного спорядження. Навіть початковий рівень цього маршруту вимагає місяців тренувань і адаптації до висоти.

Влада Китаю вже розпочала розслідування обставин загибелі туриста. Територія, де стався нещасний випадок, заборонена для відвідування, але вона продовжує приваблювати туристів, які хочуть підкорити вершину та зробити ефектні фото.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що турист зробив селфі з ведмедем, а після цього з ним сталася трагедія в Карпатах.

Також "Коментарі" писали, що селфі на відпочинку вбило популярну російську блогерку.



