Трагедия в Китае: турист погиб при попытке сделать селфи на опасном пике (ВИДЕО)

В китайской провинции Сычуань трагически погиб 31-летний турист, пытавшийся совершить селфи на пике Нама. Мужчина отстегнул страховочный канат, чтобы сделать снимок у горной трещины, поскользнулся на ледяном склоне и сорвался вниз более чем на 200 метров.

В Китае турист сорвался с горы при попытке сделать фото

По данным местных СМИ, альпинист решил развязать страховку, чтобы сфотографироваться, однако потерял равновесие на жестком снегу. Его спутники наблюдали, как он стремительно скользил по склону, не имея шансов остановиться. Без ледоруба или другого снаряжения мужчина исчез из виду после падения.

Момент трагического случая с туристом запечатлел на видео один из членов группы.

Пик Нама имеет высоту 5588 метров и находится под вершиной горы Гонгга высотой 7555 метров, которая считается самой высокой точкой китайской провинции Сычуань. Район расположен в отдаленной заповедной зоне, куда трудно добраться даже до базового лагеря.

Восхождение на пик предусматривает прохождение технически сложных участков, что требует специальной физической подготовки, опыта и использования профессионального снаряжения. Даже начальный уровень этого маршрута требует месяцев тренировок и адаптации к высоте.

Власти Китая уже приступили к расследованию обстоятельств гибели туриста. Территория, где произошел несчастный случай, запрещена для посещения, но продолжает привлекать туристов, которые хотят покорить вершину и сделать эффектные фото.

