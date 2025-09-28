У Японії заарештували трьох українців: що вони зробили

У Японії поліція затримала трьох громадян України, які проникли на територію міста Окума, розташованого поблизу аварійної АЕС Фукусіма-1. Це місце вважається забороненою зоною через наслідки ядерної катастрофи 2011 року.

В Японії троє українців проникли до зону відчуження біля АЕС Фукусіма

23 вересня до поліції району Футаба надійшов анонімний дзвінок про пряму трансляцію, де іноземці входили до забороненого приміщення біля АЕС Фукусіма.

Як повідомляє японський мовник NHK, сталкерів вдалося швидко знайти завдяки їхнім власним діям. Чоловіки транслювали проникнення у прямому ефірі на YouTube. За інформацією японської поліції, затриманими виявилися троє українських відеоблогерів, які спеціалізуються на "сталкерстві", тобто відвідуваннях закинутих будівель та зон відчуження.

Три українці, які проникли на атомну станцію Фукусіма в Японії:

- 34-річний офісний працівник Анатолій Дибак

- 29-річний водій Владислав Савінов

- 43-річний електрик Олександр Крюков

Під час допиту українці визнали свою провину. Їм офіційно висунуто обвинувачення у незаконному проникненні. У посольстві України в Японії заявили, що дії затриманих є неприпустимими.

Місто Окума входить до зони відчуження Фукусіми-1, яка залишається небезпечною після аварії на АЕС. Потрапляння на такі території без спеціального дозволу суворо заборонене й розглядається як серйозне правопорушення. Крім того, чоловіки також проникли у чужі будинки на території міста.

