В Японии арестовали троих украинцев: что они сделали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Японии арестовали троих украинцев: что они сделали

В Японии задержаны трое украинских ютуберов, которые нелегально проникли в запретную зону возле АЭС Фукусима и вели трансляцию на YouTube.

28 сентября 2025, 18:00
Автор:
Slava Kot

В Японии полиция задержала трех граждан Украины, проникших на территорию города Окума, расположенного вблизи аварийной АЭС Фукусима-1. Это место считается запрещенной зоной из-за последствий ядерной катастрофы 2011 года.

В Японии арестовали троих украинцев: что они сделали

В Японии трое украинцев проникли в зону отчуждения возле АЭС Фукусима

23 сентября в полицию района Футаба поступил анонимный звонок о прямой трансляции, где иностранцы входили в запрещенное помещение возле АЭС Фукусима.

Как сообщает японский вещатель NHK, сталкеров удалось быстро найти благодаря их собственным действиям. Мужчины транслировали проникновение в прямом эфире на YouTube. По информации японской полиции, задержанными оказались три украинских видеоблогера, специализирующихся на "сталкерстве", то есть посещениях заброшенных зданий и зон отчуждения.

Три украинца, проникшие на атомную станцию Фукусима в Японии:

  • – 34-летний офисный работник Анатолий Дыбак
  • – 29-летний водитель Владислав Савинов
  • – 43-летний электрик Александр Крюков

Во время допроса украинцы признали свою вину. Им официально предъявлены обвинения в незаконном проникновении. В посольстве Украины в Японии заявили, что действия задержанных недопустимы.

Город Окума входит в зону отчуждения Фукусимы-1, которая остается опасной после аварии на АЭС. Попадание на такие территории без специального разрешения строго запрещено и рассматривается как серьезное правонарушение. Кроме того, мужчины также проникли в чужие дома на территории города.

Источник: https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20250925/6050031061.html
