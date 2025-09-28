В Японии арестовали троих украинцев: что они сделали

В Японии полиция задержала трех граждан Украины, проникших на территорию города Окума, расположенного вблизи аварийной АЭС Фукусима-1. Это место считается запрещенной зоной из-за последствий ядерной катастрофы 2011 года.

23 сентября в полицию района Футаба поступил анонимный звонок о прямой трансляции, где иностранцы входили в запрещенное помещение возле АЭС Фукусима.

Как сообщает японский вещатель NHK, сталкеров удалось быстро найти благодаря их собственным действиям. Мужчины транслировали проникновение в прямом эфире на YouTube. По информации японской полиции, задержанными оказались три украинских видеоблогера, специализирующихся на "сталкерстве", то есть посещениях заброшенных зданий и зон отчуждения.

Три украинца, проникшие на атомную станцию Фукусима в Японии:

– 34-летний офисный работник Анатолий Дыбак

– 29-летний водитель Владислав Савинов

– 43-летний электрик Александр Крюков

Во время допроса украинцы признали свою вину. Им официально предъявлены обвинения в незаконном проникновении. В посольстве Украины в Японии заявили, что действия задержанных недопустимы.

Город Окума входит в зону отчуждения Фукусимы-1, которая остается опасной после аварии на АЭС. Попадание на такие территории без специального разрешения строго запрещено и рассматривается как серьезное правонарушение. Кроме того, мужчины также проникли в чужие дома на территории города.

