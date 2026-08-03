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Штраф за зонтик и проблемы из-за таблеток: 5 странных правил в Японии

В Японии легко попасть в беду из-за вещей, на которые мы даже не обратили бы внимания. Рассказываем, за что там можно получить штраф или разговор с полицией

3 августа 2026, 20:21
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Сергій Кречмаровський

Япония кажется очень крутой и комфортной страной, но по правилам здесь все очень строго. То, что у нас считается пустяком или вообще нормой, у японцев может закончиться общением с полицией и солидным штрафом.

Штраф за зонтик и проблемы из-за таблеток: 5 странных правил в Японии

Улица и правила дорожного движения в Токио, Япония. Иллюстрация: tgendek. Pixabay

Если собираетесь в поездку, вот 5 неожиданных вещей, о которых следует знать заранее:

  • Обычное лекарство в аптечке. В Японии очень жесткие правила по медикаментам. Обычные спреи от заложенности носа или таблетки от кашля (если в составе есть псевдоэфедрин или кодеин) ввозить без специального разрешения запрещено. Если найдут в чемодане в аэропорту — просто уберут, а в худшем случае придется долго объяснять полиции, зачем вы это везете.

  • Велосипед, телефон и зонтик. Для японцев велосипед – это полноценный транспорт. Если ехать и одновременно листать телефон или держать в руке зонт, патруль остановит почти гарантированно. А за езду на велосипеде под хмельком наказание вообще суровое — вплоть до больших штрафов и реального срока.

  • Лишняя сдача. Если кассир ошибся и дал вам больше денег, чем нужно, а вы это заметили и молча забрали – это не повезло. По местным законам это может быть расценено как сознательное присвоение чужого имущества.

  • Брызги из лужи. Здесь водители должны сбавлять скорость у луж. Если колесо автомобиля забрызгает грязью пешехода на тротуаре, водителю могут выписать официальный штраф за невнимательность.

  • Домашнее пиво или вино. Любите варить крафт дома? В Японии производить любой алкоголь крепче 1% без лицензии запрещено. Даже если пара бутылок пива сугубо для себя — за это предусмотрена уголовная ответственность.

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