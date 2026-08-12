Разрушаем отпуск: 5 привычек, которые вызовут ненависть местных

Отправляясь в другую страну, туристы часто сталкиваются с разницей языков, но забывают о культурных нюансах и невербальном общении. То, что дома считается проявлением вежливости, доброжелательности или признательности, за границей может вызвать удивление, глубокое оскорбление или даже спровоцировать конфликт.

Популярный жест "ОК" в некоторых странах воспринимается как оскорбление / Фото: Pixabay

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию во время отдыха, следует заранее узнать локальные традиции.

1. Чаевые "на столе": оскорбление в Японии и Южной Корее

В европейских странах и США оставленные на столе деньги считаются правилом хорошего тона и благодарностью за сервис. Однако в Японии, Южной Корее и некоторых регионах Китая попытка дать "на чай" воспринимается как оскорбление.

В чем причина: Высокий уровень сервиса считается базовым стандартом, а не услугой за дополнительное вознаграждение. Оставляя деньги, вы намекаете, что заведение или работник нуждаются в подачке, или что их работу оценивают с неуважением.

Как поступить: Заплатите четко по счету. Если вы оставите купюры на столе, официант, скорее всего, догонит вас на улице, чтобы вернуть "забытые" деньги.

2. Жест "класс" (большой палец вверх)

Мы привыкли использовать поднятый вверх большой палец как знак одобрения, согласия или отличной оценки. Однако в странах Ближнего Востока (Иран, Ирак), а также в некоторых регионах Греции, Сардинии и Западной Африки этот жест имеет грубый непристойный контекст.

В этих культурах демонстрация пальца вверх эквивалентна приподнятому среднему пальцу и рассматривается как прямое оскорбление собеседника.

3. Жест "ОК" (кольцо из пальцев)

Популярный международный жест "ОК", образующийся соединением большого и указательного пальцев, в большинстве англоязычных стран означает "все отлично". Но в Бразилии, Турции, Венесуэле и ряде средиземноморских стран этот знак считается пошлым.

В Бразилии этот жест имеет грубый подтекст, а в Турции может намекать на другую ориентацию собеседника. Чтобы показать, что все хорошо, лучше использовать обычный кивок головой или сказать это словами.

4. Допитый до дна чай или пустая тарелка

Во многих европейских культурах чистая тарелка или пустая чашка – это знак того, что блюдо вам понравилось. Но в Китае, на Филиппинах и в некоторых арабских странах абсолютно пустая посуда означает, что хозяин гостеприимного дома или заведения не накормил вас вдоволь и пожалел еды.

Правило этикета: оставьте на тарелке или на дне чашечки совсем немного еды или напитка. Это даст понять, что вы сыты, а хозяева проявили щедрость.

5. Поглаживание по голове или прикосновения к плечам

В южноевропейских странах дружеское прикосновение к плечу или похлопывание считаются знаком теплоты. Но в буддийских странах (Таиланд, Шри-Ланка, Лаос) трогать голову человека, даже если это ребенок, категорически запрещено.

В буддизме голова считается самой святой и чистой частью тела, где обитает душа. Коснувшись её, вы совершаете духовное осквернение.

Знание невербального этикета делает поездки комфортными и помогает быстро находить общий язык с местными жителями.

Напомним: портал "Комментарии" рассказывал об удивительной традиции, которая удивляет туристов: почему эстонцы летом пускают незнакомцев в свои частные сады.



