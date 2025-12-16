Російського треш-блогера відправили у в’язницю в Таїланді за публічний секс з повією в кузові пікапа

Російського треш-блогера Георгія Дзугкоєва, оголошеного в розшук у РФ, відправляють до в'язниці Таїланді після інциденту з публічним сексуальним актом. Про це сам блогер повідомив у своєму Telegram-каналі, коментуючи рішення місцевої влади.

Російського блогера Дзугкоєва посадили в Таїланді через скандальне секс відео

За даними тайських правоохоронців, причиною затримання Георгія Дзугкоєва стало відео, на якому чоловік вступає в інтимний контакт із жінкою в кузові пікапа, що рухається дорогою загального користування. Кадри швидко поширилися в соціальних мережах, викликавши хвилю обурення серед місцевих мешканців і туристичної спільноти.

Влада Таїланду відреагувала на інцидент, а поліція Пхукета кваліфікувала дії блогера як грубе порушення громадського порядку та шкоду іміджу країни. Після цього Дзугкоєва оголосили в розшук, а згодом затримали. Тайські ЗМІ повідомляли, що інцидент розглядали не лише як адміністративне, а й як кримінальне правопорушення, з огляду на публічний характер дій і їх поширення в інтернеті.

"Це кінцева. Гео тепер арештант... Призначили термін кілька років, зараз поїду чалиться. За кілька років побачимося", — заявив блогер.

Раніше влада Таїланду заборонила блогеру в’їзд до країни строком на 99 років і наклала штраф. За попередньою інформацією, скандальне відео було зняте з метою створення нового "треш-контенту" для соцмереж. Раніше він неодноразово публікував відео з неоднозначними діями, зокрема знущання з людей та відверті сцени з жінками у Таїланді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський турист намагався зґвалтувати корову в Таїланді.

Також "Коментарі" писали, що порноакторці Бонні Блу оголосили вирок за "BangBus" в Індонезії.