Российского трэш-блогера отправили в тюрьму в Таиланде за публичный секс с проституткой в кузове пикапа

Российского трэш-блогера Георгия Дзугкоева, объявленного в розыск в РФ, отправляют в тюрьму в Таиланде после инцидента с публичным сексуальным актом. Об этом сам блогер сообщил в своем Telegram-канале, комментируя решение местных властей.

Российского блоггера Дзугкоева посадили в Таиланде из-за скандального секс видео

По данным тайских правоохранителей, причиной задержания Георгия Дзугкоева стало видео, на котором мужчина вступает в интимный контакт с женщиной в кузове пикапа, двигающегося по дороге общего пользования. Кадры быстро распространились в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди местных жителей и туристического сообщества.

Власти Таиланда отреагировали на инцидент, а полиция Пхукета квалифицировала действия блоггера как грубое нарушение общественного порядка и ущерб имиджу страны. После этого Дзугкоева объявили в розыск, а затем задержали. Тайские СМИ сообщали, что инцидент рассматривали не только как административное, но и уголовное правонарушение, учитывая публичный характер действий и их распространение в интернете.

"Это конечная. Гео теперь арестант... Назначили срок несколько лет, сейчас уеду чалиться. Через несколько лет увидимся", — заявил блогер.

Ранее власти Таиланда запретили блоггеру въезд в страну сроком на 99 лет и наложили штраф. По предварительной информации, скандальное видео было снято с целью создания нового "трэш-контента" для соцсетей. Ранее он неоднократно публиковал видео с неоднозначными действиями, включая издевательство над людьми и откровенные сцены с женщинами в Таиланде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский турист пытался изнасиловать корову в Таиланде.

Также "Комментарии" писали, что порноактрисе Бонни Блу огласили приговор за "BangBus" в Индонезии.