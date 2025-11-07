Проводник "Укрзализныци" назвал лучшие и худшие места в поезде

Рубрики
Проводник "Укрзализныци" с почти 20-летним стажем Александр Барыльнык поделился советами, какие места выбрать в поезде. Он назвал лучшие места и объяснил, какие следует обходить, ведь они могут испортить поездку.
Какие лучшие и худшие места в поезде. Фото из открытых источников
За два десятилетия работы в "Укрзализныци" Александр Барыльнык побывал в разных уголках Украины и хорошо знает, где комфортнее ехать, а где могут возникнуть проблемы. Проводник вагона рассказал, что сам всегда выбирает места 29, 30 или 31 и назвал преимущества такого выбора.
Они расположены недалеко от туалета, но не слишком близко, чтобы чувствовать дискомфорт.
Кроме того, эти места удобны тем, что здесь меньше движения, а пассажиры могут с комфортом добраться до полок или окна.
По словам Барыльныка, наименее удобны места, расположенные у входа в вагон. Там чаще всего слышен шум, разговоры пассажиров и скрип двери.
