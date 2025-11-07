Проводник "Укрзализныци" назвал лучшие и худшие места в поезде

Проводник "Укрзализныци" с почти 20-летним стажем Александр Барыльнык поделился советами, какие места выбрать в поезде. Он назвал лучшие места и объяснил, какие следует обходить, ведь они могут испортить поездку.

За два десятилетия работы в "Укрзализныци" Александр Барыльнык побывал в разных уголках Украины и хорошо знает, где комфортнее ехать, а где могут возникнуть проблемы. Проводник вагона рассказал, что сам всегда выбирает места 29, 30 или 31 и назвал преимущества такого выбора.

Они расположены недалеко от туалета, но не слишком близко, чтобы чувствовать дискомфорт.

"Во-первых, недалеко от туалета, но и не слишком близко. Во-вторых, в плацкарте там всегда есть розетка. Плюс к тому, открывается окно, потому что аварийные выходы ближе к середине вагона" – рассказал проводник в интервью "Фокусу".

Кроме того, эти места удобны тем, что здесь меньше движения, а пассажиры могут с комфортом добраться до полок или окна.

По словам Барыльныка, наименее удобны места, расположенные у входа в вагон. Там чаще всего слышен шум, разговоры пассажиров и скрип двери.

"В первых купе очень слышно, как люди выходят-заходят, шумят. Двери скрипят или вообще не закрываются. А зимой еще и тянет холодом и сигаретным дымом из тамбура. Не знаю, почему многие думают, что первые места хорошие, но не для меня", — пояснил проводник.

