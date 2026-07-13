Програли парі через футбол: відома авіакомпанія змінила свій логотип після ЧС-2026

Поразка збірної Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року мала несподівані наслідки не лише для вболівальників, а й для національного авіаперевізника. Лоукостер Norwegian Air був змушений на добу змінити свій логотип у Instagram після програного парі з British Airways.

Norwegian Air програла парі British Airways

Незвичайна суперечка між двома авіакомпаніями почалася ще напередодні матчу Англія — Норвегія. Norwegian Air запропонувала британському перевізнику парі.

"Гей, British Airways, готові посперечатися? Якщо Норвегія виграє, ви на один день змінюєте свій логотип у Instagram на наш. Якщо переможе Англія – навпаки. По руках?", — йшлося в повідомлені.

British Airways прийняла виклик і написала під дописом суперника: "Готуйте наш логотип".

Під час гри норвежці першими вийшли вперед завдяки голу Андреаса Шельдерупа, однак англійці переломили перебіг зустрічі. Після фінального свистка рахунок 2:1 на користь Англії означав не лише вихід команди до півфіналу, а й перемогу British Airways у незвичайному змаганні брендів.

Norwegian Air дотрималася слова та змінила аватарку свого акаунта на логотип британської авіакомпанії.

"Хоча турнір для нас закінчився, цей товариський матч назавжди залишиться у наших серцях. Бажаємо Англії та British Airways успіху в півфіналі й сподіваємося, що вам вдасться привезти трофей додому", – написали представники норвезького перевізника.

Norwegian Air програла парі British Airways та змінила логотип

У відповідь British Airways подякувала за чесну гру та зазначила, що футбольне суперництво тривало лише 90 хвилин, а дружба між авіакомпаніями залишиться надовго. Після матчу Norwegian Air також оголосила спеціальний розпродаж квитків на рейси між Норвегією та Великою Британією.

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