Проиграли пари из-за футбола: известная авиакомпания изменила свой логотип после ЧМ-2026

Поражение сборной Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года имело неожиданные последствия не только для болельщиков, но и для национального авиаперевозчика. Лоукостер Norwegian Air был вынужден на сутки сменить свой логотип в Instagram после проигранного пари из British Airways.

Norwegian Air проиграла пари British Airways

Необычный спор между двумя авиакомпаниями начался еще в преддверии матча Англия – Норвегия. Norwegian Air предложила британскому перевозчику пари.

"Эй, British Airways, готовы поспорить? Если Норвегия выиграет, вы на один день меняете свой логотип в Instagram на наш. Если победит Англия – наоборот. По рукам?", — говорилось в сообщении.

British Airways приняла вызов и написала под сообщением соперника: "Готовьте наш логотип".

Во время игры норвежцы первыми вышли вперед благодаря голу Андреаса Шельдерупа, однако англичане переломили ход встречи. После финального свистка счет 2:1 в пользу Англии означал не только выход команды в полуфинал, но и победу British Airways в необычном соревновании брендов.

Norwegian Air сдержала слово и сменила аватарку своего аккаунта на логотип британской авиакомпании.

"Хотя турнир для нас закончился, этот товарищеский матч навсегда останется в наших сердцах. Желаем Англии и British Airways удачи в полуфинале и надеемся, что вам удастся привезти трофей домой", – написали представители норвежского перевозчика.

Norwegian Air проиграла паре British Airways и сменила логотип

British Airways поблагодарила за честную игру и отметила, что футбольное соперничество длилось всего 90 минут, а дружба между авиакомпаниями останется надолго. После матча Norwegian Air также объявила специальную распродажу билетов на рейсы между Норвегией и Великобританией.

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