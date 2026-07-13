Проиграли пари из-за футбола: известная авиакомпания изменила свой логотип после ЧМ-2026

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Slava Kot
Поражение сборной Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года имело неожиданные последствия не только для болельщиков, но и для национального авиаперевозчика. Лоукостер Norwegian Air был вынужден на сутки сменить свой логотип в Instagram после проигранного пари из British Airways.
Norwegian Air проиграла пари British Airways
Необычный спор между двумя авиакомпаниями начался еще в преддверии матча Англия – Норвегия. Norwegian Air предложила британскому перевозчику пари.
British Airways приняла вызов и написала под сообщением соперника: "Готовьте наш логотип".
Во время игры норвежцы первыми вышли вперед благодаря голу Андреаса Шельдерупа, однако англичане переломили ход встречи. После финального свистка счет 2:1 в пользу Англии означал не только выход команды в полуфинал, но и победу British Airways в необычном соревновании брендов.
Norwegian Air сдержала слово и сменила аватарку своего аккаунта на логотип британской авиакомпании.
Norwegian Air проиграла паре British Airways и сменила логотип
British Airways поблагодарила за честную игру и отметила, что футбольное соперничество длилось всего 90 минут, а дружба между авиакомпаниями останется надолго. После матча Norwegian Air также объявила специальную распродажу билетов на рейсы между Норвегией и Великобританией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал прогноз на матч Англия – Аргентина: ИИ назвал точный счет полуфинала ЧМ-2026.
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