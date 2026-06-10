Польща закриває для українців пункт пропуску "Шегині–Медика": що зміниться з червня

Один із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні "Шегині–Медика" буде закрито. З 15 червня 2026 року Польща розпочинає тривалий ремонт автобусної смуги руху в напрямку в’їзду з України. Про це повідомила Державна митна служба України з посиланням на польську адміністрацію.

Польща закриває пункт пропуску Шегині–Медика для автобусів. Фото з відкритих джерел

Як вказують у ДМС, роботи на пункті пропуску "Шегині–Медика" планують завершити у листопаді 2027 року, тобто обмеження діятимуть понад рік.

На час ремонту рух автобусів з України до Польщі через "Шегині–Медика" буде повністю припинений. Водночас у зворотному напрямку, з Польщі до України, транспорт продовжить курсувати у звичному режимі.

Прикордонні служби закликали перевізників і пасажирів заздалегідь планувати маршрути та обирати альтернативні пункти перетину кордону, щоб уникнути затримок і перевантаження інших переходів.

Пункт пропуску "Шегині–Медика" є ключовим транспортним вузлом на трасі М-10/E40, що з’єднує Львів з Перемишлем у Польщі та далі з центральною Європою. Через нього проходить значна частина автобусних маршрутів між Україною та країнами ЄС.

Цей перехід активно використовують трудові мігранти, студенти, туристи та міжнародні перевізники. За оцінками, щороку тут перетинають кордон від 3,5 до 4,5 мільйона людей в обох напрямках.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні відкрили новий пункт пропуску на кордоні.

Також "Коментарі" писали, що після скандалу у Польщі з УПА, президент Зеленський змінив маршрут закордонних поїздок та вилетів у Велику Британію з Молдови.