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Польша закрывает для украинцев пункт пропуска "Шегини-Медика": что изменится с июня

С июня 2026 года в "Шегин-Медика" закроют автобусную полосу на ремонт до 2027 года.

10 июня 2026, 15:25
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Slava Kot

Один из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе "Шегини-Медика" будет закрыт. С 15 июня 2026 года Польша начинает длительный ремонт автобусной полосы движения в направлении въезда из Украины. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины с ссылкой на польскую администрацию.

Польша закрывает для украинцев пункт пропуска "Шегини-Медика": что изменится с июня

Польша закрывает пункт пропуска Шегини-Медика для автобусов. Фото из открытых источников

Как указывают в ГТС, работы на пункте пропуска "Шегини-Медика" планируют завершить в ноябре 2027 года, то есть ограничения будут действовать более года.

На время ремонта движение автобусов из Украины в Польшу через "Шегини-Медика" будет полностью приостановлено. В то же время в обратном направлении, из Польши в Украину, транспорт продолжит курсировать в обычном режиме.

Пограничные службы призвали перевозчиков и пассажиров заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пункты пересечения границы во избежание задержек и перегрузки других переходов.

Пункт пропуска "Шегини-Медика" является ключевым транспортным узлом на трассе М-10/E40, соединяющего Львов с Перемышлем в Польше и далее с центральной Европой. Через него проходит значительная часть автобусных маршрутов между Украиной и ЕС.

Этот переход активно используют трудовые мигранты, студенты, туристы и международные перевозчики. По оценкам, ежегодно здесь пересекают границу от 3,5 до 4,5 миллионов человек в обоих направлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине открыли новый пункт пропуска на границе.

Также "Комментарии" писали, что после скандала в Польше с УПА, президент Зеленский сменил маршрут заграничных поездок и вылетел в Великобританию из Молдовы.



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Источник: https://t.me/UkraineCustoms/6170
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