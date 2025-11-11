Построена самая глубокая в мире станция метро: она превзошла "Арсенальную" в Украине

Более 60 лет станция "Арсенальная" в Киеве удерживала мировой рекорд как самая глубокая станция метро на планете — 105,5 метра под землей. Однако в 2022 году этот титул перешел в Китай, где завершили строительство станции Хуньяньцунь в городе Чунцин. Ее глубина 116 метров, что эквивалентно примерно 40 этажам под землей.

Самая глубокая в мире станция метро Хуньяньцунь в Китае. Фото из открытых источников

Станция Хуньянцунь стала настоящим техническим достижением, когда побила украинский рекорд и стала самой глубокой станцией метро в мире – 116 метров. Из-за холмистой местности города Чунцин инженерам пришлось разместить станцию глубоко под землей, чтобы избежать геологических препятствий.

Самая глубокая точка станции расположена на 116 метрах под землей, а верхняя часть рельсы на глубине 106 метров, что все равно глубже на полметра за "Арсенальную" в Киеве.

Чтобы добраться до платформы метро Хуньянцунь, пассажирам нужно примерно 8 минут на спуск эскалатором.

Выход со станции Хуньянцунь

Как сообщают местные СМИ, строительство станции длилось всего 400 дней, однако это была "чрезвычайно сложная задача". Строители рассказывали, что подъем по лестнице на поверхность у них занимал около 38 минут и ощущался как ежедневное восхождение на гору.

После открытия станция Хуньянцунь сразу стала новой достопримечательностью Чунцина. Ежегодно здесь проводят вертикальный марафон, во время которого участники одолевают 860 ступеней с перепадом высоты 141 метр между двумя входами. Также станция привлекает туристов, желающих побывать в уникальном месте.

