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Перша людина, народжена в Антарктиді: що про неї відомо (ФОТО)

Еміліо Маркос де Палма став першою людиною, народженою в Антарктиді.

29 жовтня 2026, 11:25
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Slava Kot

Антарктида це єдиний континент без постійного населення. Тут немає міст чи корінних народів, лише наукові станції. Проте майже 50 років тому на крижаному материку народилася перша дитина. Загалом на цьому негостинному континенті народилося одинадцять дітей. Хотіли вони того чи ні, новонароджені стали частиною геополітичних ігор. 

Перша людина, народжена в Антарктиді: що про неї відомо (ФОТО)

Дослідниця Антарктики Еллісон К'юсік біля української антарктичної станції "Академік Вернадський"

7 січня 1978 року на аргентинській базі Есперанса з’явився на світ Еміліо Маркос де Палма Морелла. Його батько, військовий Хорхе Еміліо Палма, служив на базі, а матір спеціально доправили до Антарктиди для пологів. Хлопчик народився без ускладнень з вагою 3,4 кг. Таким чином Еміліо Маркос де Палма став першою людиною, народженою в Антарктиді. І за це він був внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Перша людина, народжена в Антарктиді: що про неї відомо (ФОТО) - фото 2

Еміліо Маркос Палма був першою дитиною, народженою в Антарктиді. Фото: adam.antarcticanz.govt.nz

У наступні роки на аргентинських і чилійських станціях народилося ще десять дітей. Друга дитина та перша дівчинка в Антарктиді народилася на тій же базі Есперанта. Це сталося 27 травня 1978 року. Дівчинку назвали Маріса де лас Ньевес Дельгадо. Крім того, серед народжених 11 дітей в Антарктиді, є Хуан Пабло Камачо Мартіно. Він став першою людиною зачатою безпосередньо на материку.

Усі випадки народження дітей в Антарктиді відбувалися в 1970-1980-х роках у період, коли Аргентина і Чилі прагнули посилити свою присутність у регіоні. Попри те що Антарктичний договір 1959 року "заморозив" територіальні претензії, народження дітей стало символічним підтвердженням історичного зв’язку з континентом, а самі немовлята мимоволі опинилися в центрі дипломатичної гри.

Попри те, що вони стали першими антартидцями, їх питання громадянства вирішувалося досить просто. Антарктида не належить жодній державі, тому діти отримували громадянство батьків за принципом походження. Таким чином, хоч ці діти народилися в Антартиді, вони не є громадянами цього континенту, адже жодного "громадянства Антарктики" не існує.

Після 1985 року пологи на материку фактично припинилися. Сучасні наукові бази не приймають вагітних жінок з міркувань безпеки та етики. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про роботу мрії: в Антарктиді платять 2400 євро за підрахунок пінгвінів.



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