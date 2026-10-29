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Первый человек, рожденный в Антарктиде: что о нем известно (ФОТО)

Эмилио Маркос де Палма стал первым человеком, рожденным в Антарктиде.

29 октября 2026, 11:25
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Slava Kot

Антарктида – это единственный континент без постоянного населения. Здесь нет городов или коренных народов, только научные станции. Однако почти 50 лет назад на ледяном материке родился первый ребенок. В общей сложности на этом негостеприимном континенте родилось одиннадцать детей. Хотели они того или нет, новорожденные стали частью геополитических игр.

Первый человек, рожденный в Антарктиде: что о нем известно (ФОТО)

Исследовательница Антарктики Эллисон Кьюсик возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

7 января 1978 г. на аргентинской базе Эсперанса появился на свет Эмилио Маркос де Палма Морелла. Его отец, военный Хорхе Эмилио Палма, служил на базе, а мать специально доставили в Антарктиду для родов. Мальчик родился без осложнений весом 3,4 кг. Таким образом, Эмилио Маркос де Палма стал первым человеком, рожденным в Антарктиде. И за это он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Первый человек, рожденный в Антарктиде: что о нем известно (ФОТО) - фото 2

Эмилио Маркос Палма был первым ребенком, рожденным в Антарктиде. Фото: adam.antarcticanz.govt.nz

В последующие годы на аргентинских и чилийских станциях родилось еще десять детей. Второй ребенок и первая девочка в Антарктиде родились на той же базе Эсперанта. Это вышло 27 мая 1978 года. Девочку назвали Мариса де лас Ньевес Дельгадо. Кроме того, среди родившихся 11 детей в Антарктиде есть Хуан Пабло Камачо Мартино. Он стал первым человеком зачатым непосредственно на материке.

Все случаи рождения детей в Антарктиде происходили в 1970-1980-х годах, когда Аргентина и Чили стремились усилить свое присутствие в регионе. Несмотря на то, что Антарктический договор 1959 года "заморозил" территориальные претензии, рождение детей стало символическим подтверждением исторической связи с континентом, а сами младенцы невольно оказались в центре дипломатической игры.

Несмотря на то, что они стали первыми антартидцами, их вопросы гражданства решались довольно просто. Антарктида не принадлежит ни одному государству, потому дети получали гражданство родителей по принципу происхождения. Таким образом, хотя эти дети родились в Антартиде, они не граждане этого континента, ведь никакого "гражданства Антарктики" не существует.

После 1985 роды на материке фактически прекратились. Современные научные базы не принимают беременных женщин из соображений безопасности и этики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о работе мечты : в Антарктиде платят 2400 евро за подсчет пингвинов.



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