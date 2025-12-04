Пасажир посварився з дівчиною та відкрив аварійні двері під час руху літака

Рубрики
У США пасажир рейсу JetBlue відкрив аварійні двері літака прямо під час руху по злітній смузі, намагаючись покинути борт після сварки зі своєю дівчиною. Про подію повідомили очевидці, а відео інциденту потрапило в мережу.
Пасажир рейсу JetBlue відкрив аварійні двері літака. Фото з відкритих джерел
Пасажира, ідентифікованого як Моралеса Торреса, затримали після того, як він раптово піднявся зі свого місця і відкрив аварійні двері рейсу JetBlue 161. Літак уже рухався злітною смугою аеропорту Логан у США, що зробило ситуацію особливо небезпечною. Унаслідок відкривання дверей автоматично надувся аварійний трап.
Інший чоловік розповів, що нібито причиною сварки була в тому, що дівчина відмовлялася розблокувати свій телефон.
Після інциденту батьки Торреса внесли заставу. Чоловіку наказали жити з батьками та заборонили виїжджати, крім як до Массачусетсу для майбутніх судових засідань.
Авіакомпанія замінила літак, і рейс вилетів до Сан-Хуана пізніше.
