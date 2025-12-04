Пасажир посварився з дівчиною та відкрив аварійні двері під час руху літака



















У США пасажир рейсу JetBlue відкрив аварійні двері літака прямо під час руху по злітній смузі, намагаючись покинути борт після сварки зі своєю дівчиною. Про подію повідомили очевидці, а відео інциденту потрапило в мережу.

Пасажир рейсу JetBlue відкрив аварійні двері літака. Фото з відкритих джерел

Пасажира, ідентифікованого як Моралеса Торреса, затримали після того, як він раптово піднявся зі свого місця і відкрив аварійні двері рейсу JetBlue 161. Літак уже рухався злітною смугою аеропорту Логан у США, що зробило ситуацію особливо небезпечною. Унаслідок відкривання дверей автоматично надувся аварійний трап.

"Хлопець і дівчина сварилися позаду мене. Хлопець розлютився, встав, пройшов центральним проходом, схопився за аварійні двері, вирвав їх, повністю. Агент ФБР накинувся на нього, надів наручники. Невдовзі після цього на борт підійшла державна поліція та забрала його", – розповів пасажир Фред Вінн.

Інший чоловік розповів, що нібито причиною сварки була в тому, що дівчина відмовлялася розблокувати свій телефон.

Після інциденту батьки Торреса внесли заставу. Чоловіку наказали жити з батьками та заборонили виїжджати, крім як до Массачусетсу для майбутніх судових засідань.

"Це вкрай прикрий випадок, я розглядаю це радше як медичну проблему, ніж кримінальну. Йому потрібна допомога, щоб повернутися на правильний шлях. Він молодий чоловік, у якого попереду майбутнє", — сказав його адвокат Роберт Кармель-Монтес.

Авіакомпанія замінила літак, і рейс вилетів до Сан-Хуана пізніше.

