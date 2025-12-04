Пассажир поссорился с девушкой и открыл аварийную дверь во время движения самолета



















В США пассажир рейса JetBlue открыл аварийную дверь самолета прямо во время движения по взлетной полосе, пытаясь покинуть борт после ссоры со своей девушкой. О случившемся сообщили очевидцы, а видео инцидента попало в сеть.

Пассажир рейса JetBlue открыл аварийную дверь самолета. Фото из открытых источников

Пассажира, идентифицированного как Моралеса Торреса, задержали после того, как он внезапно поднялся со своего места и открыл аварийную дверь рейса JetBlue 161. Самолет уже двигался по взлетной полосе аэропорта Логан в США, что сделало ситуацию особенно опасной. В результате открывания двери автоматически надулся аварийный трап.

"Парень и девушка ссорились позади меня. Парень разозлился, встал, прошел по центральному проходу, схватился за аварийную дверь, вырвал ее, полностью. Агент ФБР набросился на него, надел наручники. Вскоре после этого на борт подошла государственная полиция и забрала его", — рассказал пассажир Фред Винн.

Другой мужчина рассказал, что якобы причиной ссоры было то, что девушка отказывалась разблокировать свой телефон.

После инцидента родители Торреса внесли залог. Мужчине приказали жить с родителями и запретили уезжать, кроме как в Массачусетс для предстоящих судебных заседаний.

"Это крайне досадный случай, я рассматриваю это скорее как медицинскую проблему, чем криминальную. Ему нужна помощь, чтобы вернуться на верный путь. Он молодой человек, у которого впереди будущее", — сказал его адвокат Роберт Кармель-Монтес.

Авиакомпания заменила самолет, и рейс вылетел в Сан-Хуан позже.

