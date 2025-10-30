Париж не первый: в этих городах больше всего ресторанов со звездами Мишлен в мире

Для гурманов по всему миру Красный гид Мишлен остается главным ориентиром в мире высокой кухни. Основанный в 1900 году компанией Michelin, гид сегодня охватывает более 18 тысяч ресторанов в разных странах, предлагая оценку от одной до трех звезд. Эта система помогает путешественникам и кулинарным энтузиастам выбирать рестораны, которые следует посетить для подлинного гастрономического опыта.

Города с самым большим количеством ресторанов со звездами Мишлен. Фото из открытых источников

Что означают звезды Мишлен

1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории.

– очень хороший ресторан в своей категории. 2 звезды – отличная кухня, стоит немного отклониться от маршрута, чтобы попробовать блюда.

– отличная кухня, стоит немного отклониться от маршрута, чтобы попробовать блюда. 3 звезды – исключительная кухня, стоит совершить отдельное путешествие именно ради этого ресторана.

Эти критерии остаются неизменными с 1930-х годов, а присуждение звезд базируется, прежде всего, на качестве кухни. Атмосфера, обслуживание, интерьер и цены рассматриваются второстепенно, а модные заведения без авторской кухни в гид не попадают.

Лидеры мира по количеству ресторанов со звездами Мишлен

Несмотря на то, что Париж обычно ассоциируется с высокой кухней, первое место по количеству ресторанов со звездами Мишлен заняла столица Японии — Токио. В 2025 году в Токио насчитывается 180 ресторанов, получивших 251 звезду Мишлена. Город известен не только суши и рамэном, но и широким спектром высококлассной кухни, от традиционных японских блюд до современных гастрономических концептов.

На втором месте в рейтинге по звездам Мишлен оказался Париж. Здесь расположены 122 ресторана с общим количеством 160 звезд Мишлена. Классические французские рестораны, а также новаторские гастрономические заведения делают Париж неотъемлемым пунктом в кулинарных путешествиях.

Третье место занял Киото. В этом японском городе 100 заведений получили 134 звезды Мишлена.

Города с наибольшим количеством ресторанов со звездами Мишлен

Независимо от того, планируете ли вы краткую гастрономическую экскурсию или долгое путешествие ради высокой кухни, эти города предлагают настоящий кулинарный опыт. Наиболее важный критерий в гиде Мишлен – это кухня и мастерство шеф-повара, а не только презентация блюд. Следовательно, гастрономический тур по Токио, Парижу или Киото обещает невероятные вкусовые открытия.

