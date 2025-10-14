П’яна білоруска перетворила політ на справжній жах: чим закінчився рейс Ryanair

Пасажири рейсу Ryanair з Парижа до Вільнюса пережили справжній кошмар у небі. Причиною став інцидент із п’яною громадянкою Білорусі, яка поводилася агресивно, кричала та лякала інших пасажирів. Однак після приземлення поліція просто провела жінку з аеропорту.

П’яна білоруска влаштувала скандал у літаку. Фото з відкритих джерел

8 жовтня пасажири рейсу Ryanair потрапили в інцидент, через білоруску у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вона кричала й створювала хаос у салоні літака. Один із пасажирів розповів литовському виданню Lrytas.lt, що поведінка жінки налякала дітей.

"Вона кричала, лаялася, поводилася абсолютно неадекватно, екіпаж намагався її заспокоїти. Була явно п'яна, налякала дітей. Поруч сиділа жінка з двома малюками, і екіпаж змушений був пересадити їх якнайдалі від цієї буйної пасажирки", — розповів свідок подій.

Екіпаж діяв відповідно до протоколу і після посадки всіх пасажирів попросили залишатися на місцях. На борт піднялися поліцейські, які забрали громадянку Білорусі. Литовська поліція вже знала про інцидент, оскільки отримала повідомлення ще під час польоту.

Після прибуття літака до Вільнюса жінка вже була спокійна, не чинила опору й не проявляла агресії. Попри агресивну поведінку на борту, вона уникла покарання.

"Жінку було супроводжено з аеропорту. Ніхто не подав заяви щодо її поведінки", — заявили в поліції.

Як пояснили правоохоронці, вони не мали юридичних підстав для її затримання. Таким чином, скандальний інцидент у повітрі завершився без жодних наслідків для порушниці.

