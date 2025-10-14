Пьяная белорусская превратила полет в настоящий ужас: чем закончился рейс Ryanair

Пассажиры рейса Ryanair из Парижа в Вильнюс пережили настоящий кошмар в небе. Причиной стал инцидент с пьяной гражданкой Беларуси, которая вела себя агрессивно, кричала и пугала других пассажиров. Однако после приземления полиция просто провела женщину из аэропорта.

Пьяная белорусская устроила скандал в самолете. Фото из открытых источников

8 октября пассажиры рейса Ryanair попали в инцидент из-за белоруски в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она кричала и создавала хаос в салоне самолета. Один из пассажиров рассказал литовскому изданию Lrytas.lt, что поведение женщины испугало детей.

"Она кричала, ругалась, вела себя совершенно неадекватно, экипаж пытался ее успокоить. Была явно пьяна, испугала детей. Рядом сидела женщина с двумя малышами, и экипаж вынужден был пересадить их подальше от этой буйной пассажирки", — рассказал свидетель событий.

Экипаж действовал в соответствии с протоколом и после посадки всех пассажиров попросили оставаться на местах. На борт поднялись полицейские, забравшие гражданку Беларуси. Литовская полиция уже знала об инциденте, поскольку получила уведомление еще во время полета.

По прибытии самолета в Вильнюс женщина уже была спокойна, не сопротивлялась и не проявляла агрессии. Несмотря на агрессивное поведение на борту, она избежала наказания.

"Женщина была сопровождена из аэропорта. Никто не подал заявления о ее поведении", — заявили в полиции.

Как пояснили правоохранители, у них не было юридических оснований для ее задержания. Таким образом, скандальный инцидент в воздухе завершился без последствий для нарушительницы.

