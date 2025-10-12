Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: что нужно знать украинцам перед поездкой

С 12 октября 2025 года Европейский Союз начинает постепенное внедрение новой системы контроля границ EES (Entry/Exit System) – "Системы въезда/выезда". Она изменит порядок фиксации пересечения границ для всех граждан третьих стран, в том числе украинцев, пользующихся безвизовым режимом.

Что такое EES и зачем ее вводят

Система EES будет автоматически фиксировать даты, время и места въезда и выезда каждого путешествующего, заменяя традиционные штампы в паспортах цифровыми записями. Еврокомиссия объясняет, что нововведение должно усилить безопасность, предотвратить нелегальную миграцию и мошенничество с документами, а также упростить работу пограничников.

"EES постепенно заменит паспортные штампы на цифровую систему, которая фиксирует въезд и выезд путешественников, что ускорит пограничные проверки и поможет персоналу работать эффективнее", — отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Во время первого въезда в страны ЕС после запуска EES украинцам придется пройти регистрацию биометрических данных, то есть сфотографировать лицо и предоставить четыре отпечатка пальцев. Это можно будет сделать непосредственно у пограничника во время паспортного контроля или самостоятельно через специальные терминалы самообслуживания.

После первой регистрации процедура пересечения границы станет значительно быстрее, ведь данные будут храниться в системе.

Однако не все пункты пропуска будут оборудованы новой техникой сразу. Полный переход на EES планируется завершить к 10 апреля 2026 года.

Какие документы необходимо иметь для въезда в ЕС

EES не отменяет стандартных требований для поездок в страны Шенгенской зоны. По-прежнему украинцам необходимо иметь определенный перечень документов для въезда в ЕС:

— биометрический паспорт (или паспорт с действительной визой);

— медицинское страхование;

— подтверждение цели поездки (бронирование жилья, билеты, приглашения и т.п.);

— достаточные финансовые средства (не менее 23 евро в день в Польше или 45 евро в Германии)

Новые правила EES не касаются нескольких категорий, включая граждан, имеющих статус временной защиты в ЕС, владельцев вида на жительство в странах ЕС и владельцев долгосрочных виз. Для них будут действовать отдельные очереди на границе.

Биометрические сведения (отпечатки пальцев, фото, данные паспорта) будут храниться в системе до трех лет с момента последнего пересечения границы. Это позволит пограничникам проверять, не превысил ли путешественник разрешенные 90 дней пребывания в течение 180-дневного периода.

Подготовка к следующему шагу ETIAS

Внедрение EES является частью более крупной цифровой реформы границ ЕС. Следующим этапом станет ETIAS (Европейская система информации и авторизации поездок), которую планируют запустить в конце 2026 года.

ETIAS обяжет граждан третьих стран (в том числе украинцев) предварительно зарегистрироваться онлайн перед поездкой в ЕС и платить 20 евро. Полученное разрешение будет действительным три года.

