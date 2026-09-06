Найзагадковіше місце Праги: музей алхіміків, магів і середньовічних таємниць

Прага відома старовинними вуличками, замками та легендами, але чеська столиця має й іншу, набагато загадковішу сторону. Одне з місць, де вона добре розкривається — Музей алхіміків і магів Старої Праги. Тут історія окультних наук перетворена на незвичайну експозицію з лабораторіями, старовинними рукописами та містичними сценами.

Музей алхіміків у Празі / Фото: Andrew Milligan Sumo / Flickr, CC BY 2.0

Як Прага стала містом алхіміків

Історія музею пов'язана з епохою імператора Священної Римської імперії Рудольфа II, який правив наприкінці XVI – на початку XVII століття. Монарх прославився інтересом до астрології, алхімії та інших окультних практик. За його дворі в Празі працювали вчені, алхіміки та авантюристи, які намагалися розкрити таємниці природи.

Музей алхіміків у Празі / Фото: Andrew Milligan Sumo / Flickr, CC BY 2.0

Серед найвідоміших постатей були англійські алхіміки Едвард Келлі та Джон Ді. Вони сподівалися знайти способи перетворення металів на золото та відкрити інші секрети, які сьогодні сприймаються як частина історії алхімії.

Що можна побачити у музеї

Експозиція займає два рівні. Відвідувачам показують предмети та реконструкції, пов'язані з алхімічними дослідами, а також театралізовані сцени з магами та фантастичними персонажами.

Особливу увагу приділено Едварду Келлі. На другому поверсі відтворено алхімічну лабораторію з рукописами, книгами та атрибутами середньовічних експериментів. Одним із незвичайних експонатів вважається незавершена фігура гомункула — легендарної штучної істоти, яку нібито алхіміки прагнули створити.

Музей робить ставку на атмосферу містики, тому сприймати його варто радше як незвичайну подорож у світ середньовічних уявлень, ніж як сувору історичну експозицію. При цьому сама будівля та пов'язані з нею легенди допомагають уявити, чому Прага Рудольфа II здобула репутацію європейської столиці алхімії.

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