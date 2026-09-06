Самое загадочное место Праги: музей алхимиков, магов и средневековых тайн

Прага известна старинными улочками, замками и легендами, но у чешской столицы есть и другая, гораздо более загадочная сторона. Одно из мест, где она особенно хорошо раскрывается — Музей алхимиков и магов Старой Праги. Здесь история оккультных наук превращена в необычную экспозицию с лабораториями, старинными рукописями и мистическими сценами.

Музей алхимиков в Праге / Фото: Andrew Milligan Sumo / Flickr, CC BY 2.0

Как Прага стала городом алхимиков

История музея связана с эпохой императора Священной Римской империи Рудольфа II, правившего в конце XVI — начале XVII века. Монарх прославился интересом к астрологии, алхимии и другим оккультным практикам. При его дворе в Праге работали учёные, алхимики и авантюристы, пытавшиеся раскрыть тайны природы.

Музей алхимиков в Праге / Фото: Andrew Milligan Sumo / Flickr, CC BY 2.0

Среди самых известных фигур были английские алхимики Эдвард Келли и Джон Ди. Они надеялись найти способы превращения металлов в золото и открыть другие секреты, которые сегодня воспринимаются как часть истории алхимии.

Что можно увидеть в музее

Экспозиция занимает два уровня. Посетителям показывают предметы и реконструкции, связанные с алхимическими опытами, а также театрализованные сцены с магами и фантастическими персонажами.

Особое внимание уделено Эдварду Келли. На втором этаже воссоздана алхимическая лаборатория с рукописями, книгами и атрибутами средневековых экспериментов. Одним из необычных экспонатов считается незавершённая фигура гомункула — легендарного искусственного существа, которое алхимики якобы стремились создать.

Музей делает ставку на атмосферу мистики, поэтому воспринимать его стоит скорее как необычное путешествие в мир средневековых представлений, чем как строгую историческую экспозицию. При этом само здание и связанные с ним легенды помогают представить, почему Прага Рудольфа II получила репутацию европейской столицы алхимии.

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