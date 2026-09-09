Найнезвичайніший поїзд у світі: навіщо йому зробили вагони, що обертаються

Швейцарський Stoosbahn — незвичайний поїзд, технічно фунікулер. Він сполучає Швіц із гірським селищем Штос і вважається найкрутішим фунікулером у світі. На максимальній ділянці ухил сягає 110 %, або 47,7 градуса.

Фунікулер Stoosbahn на гірському схилі у Швейцарії. Фото: Daniel Reust / Wikimedia Commons

Як влаштований незвичайний поїзд

Stoosbahn почав працювати у грудні 2017 року. Його маршрут завдовжки 1740 метрів долає перепад висот близько 744 метрів. При цьому поїздка займає лише 4-7 хвилин.

Головна особливість конструкції полягає всередині вагонів. У кожному з них розташовані чотири циліндричні пасажирські кабіни. Вони автоматично змінюють положення залежно від нахилу траси. Тому підлога всередині кабіни залишається горизонтальною навіть на найкрутішій ділянці маршруту.

Навіщо кабіни обертаються

Без цієї системи пасажири при підйомі таким схилом перебували б під сильним нахилом. Автоматична компенсація дозволяє зберігати звичне вертикальне положення та робить поїздку значно комфортнішою.

Усього один потяг розрахований на 136 пасажирів. Фунікулер також пристосований для людей на інвалідних візках.

Система вирівнювання працює автоматично та не вимагає від пасажирів будь-яких дій. Завдяки цьому навіть екстремальний підйом сприймається як звичайна поїздка у транспорті.

Саме поєднання екстремального ухилу та незвичайної системи вирівнювання зробило Stoosbahn одним із найбільш вражаючих прикладів сучасної транспортної інженерії.

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