Самый необычный поезд в мире: зачем ему сделали вагоны, которые вращаются

Швейцарский Stoosbahn — необычный поезд, технически являющийся фуникулёром. Он соединяет Швиц с горной деревней Штос и считается самым крутым фуникулёром в мире. На максимальном участке уклон достигает 110 %, или 47,7 градуса.

Фуникулёр Stoosbahn на горном склоне в Швейцарии. Фото: Daniel Reust / Wikimedia Commons

Как устроен необычный поезд

Stoosbahn начал работать в декабре 2017 года. Его маршрут протяжённостью 1740 метров преодолевает перепад высот около 744 метров. При этом поездка занимает всего 4–7 минут.

Главная особенность конструкции находится внутри вагонов. В каждом из них расположены четыре цилиндрические пассажирские кабины. Они автоматически меняют положение в зависимости от уклона трассы. Поэтому пол внутри кабины остаётся горизонтальным даже на самом крутом участке маршрута.

Зачем кабины вращаются

Без этой системы пассажиры при подъёме по такому склону находились бы под сильным наклоном. Автоматическая компенсация позволяет сохранять привычное вертикальное положение и делает поездку значительно комфортнее.

Всего один состав рассчитан на 136 пассажиров. Фуникулёр также приспособлен для людей на инвалидных колясках.

Система выравнивания работает автоматически и не требует от пассажиров каких-либо действий. Благодаря этому даже экстремальный подъём воспринимается как обычная поездка в транспорте.

Именно сочетание экстремального уклона и необычной системы выравнивания сделало Stoosbahn одним из самых впечатляющих примеров современной транспортной инженерии.

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