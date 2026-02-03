Найкомфортніше місто у світі: де сьогодні жити найкраще

Питання про найкраще місто для життя виходить далеко за межі красивих краєвидів чи насиченого нічного життя. Вирішальними стають безпека, якість медицини, чисте повітря та стабільна інфраструктура. Саме ці фактори лягли в основу світового рейтингу Location Ratings на 2026 рік, який був підготовлений міжнародною консалтинговою компанією ECA International.

Берн. Фото з відкритих джерел

Результати дослідження кращого міста для життя виявилися показовими, ажєе Європа впевнено домінує у списку. З 275 проаналізованих міст одразу 38 європейських увійшли до топ-50, а перша десятка повністю складається з європейських міст.

Аналітики оцінювали міста за широким спектром критеріїв: від якості повітря, доступу до охорони здоров’я та особистої безпеки до політичної стабільності, житлових умов, транспорту, клімату й можливостей для відпочинку.

Абсолютним лідером рейтингу, як найкомфортніше місто у світі став Берн у Швейцарії. Берн вирізняється не лише стабільністю, а й атмосферою. Місто розташоване на річці Ааре, а його Старе місто, засноване ще у 12 столітті, внесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед улюблених місць мешканців відкритий басейн Freibad Marzili з кришталево чистою водою та культурний простір Kulturzentrum Reitschule, де регулярно відбуваються концерти, театральні події та кінопокази.

10 найкомфортніших міст світу

Рейтинг найкращих міст для життя:

- Берн, Швейцарія

- Копенгаген, Данія

- Ставангер, Норвегія

- Женева, Швейцарія

- Люксембург, Люксембург

- Гаага, Нідерланди

- Відень, Австрія

- Мюнхен, Німеччина

- Дублін, Ірландія

- Лісабон, Португалія

Однак аналітики рейтингу застерігають, що високий рівень комфорту часто має свою ціну. Берн, як і більшість лідерів рейтингу, залишається одним із найдорожчих міст для життя у світі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 найдорожчих міст для життя.

Також "Коментарі" писали про 10 європейських міст, які слід відвідати взимку.