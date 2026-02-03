Самый комфортный город в мире: где сегодня жить лучше всего

Вопрос о самом лучшем городе для жизни выходит далеко за пределы красивых пейзажей или насыщенной ночной жизни. Решающими являются безопасность, качество медицины, чистый воздух и стабильная инфраструктура. Именно эти факторы легли в основу мирового рейтинга Location Ratings на 2026 год, подготовленного международной консалтинговой компанией ECA International.

Берн. Фото из открытых источников

Результаты исследования лучшего города для жизни оказались показательными, ведь Европа уверенно доминирует в списке. Из 275 проанализированных городов сразу 38 европейских вошли в топ-50, а первая десятка полностью состоит из европейских городов.

Аналитики оценивали города по широкому спектру критериев: от качества воздуха, доступа к здравоохранению и личной безопасности до политической стабильности, жилищных условий, транспорта, климата и возможностей для отдыха.

Абсолютным лидером рейтинга как самый комфортный город в мире стал Берн в Швейцарии. Берн отличается не только стабильностью, но и атмосферой. Город расположен на реке Ааре, а его Старый город, основанный еще в 12 веке, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди любимых мест жителей открытый бассейн Freibad Marzili с кристально чистой водой и культурное пространство Kulturzentrum Reitschule, где регулярно проходят концерты, театральные события и кинопоказы.

10 самых комфортных городов мира

Рейтинг лучших городов для жизни:

— Берн, Швейцария

— Копенгаген, Дания

— Ставангер, Норвегия

— Женева, Швейцария

— Люксембург, Люксембург

— Гаага, Нидерланды

— Вена, Австрия

— Мюнхен, Германия

— Дублин, Ирландия

— Лиссабон, Португалия

Однако аналитики рейтинга предостерегают, что высокий уровень комфорта часто имеет свою цену. Берн, как и большинство лидеров рейтинга, остается одним из самых дорогих городов в мире.

