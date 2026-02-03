logo

Самый комфортный город в мире: где сегодня жить лучше всего
Самый комфортный город в мире: где сегодня жить лучше всего

Какой город признали самым лучшим для жизни в мире.

3 февраля 2026, 15:10
Slava Kot

Вопрос о самом лучшем городе для жизни выходит далеко за пределы красивых пейзажей или насыщенной ночной жизни. Решающими являются безопасность, качество медицины, чистый воздух и стабильная инфраструктура. Именно эти факторы легли в основу мирового рейтинга Location Ratings на 2026 год, подготовленного международной консалтинговой компанией ECA International.

Самый комфортный город в мире: где сегодня жить лучше всего

Берн. Фото из открытых источников

Результаты исследования лучшего города для жизни оказались показательными, ведь Европа уверенно доминирует в списке. Из 275 проанализированных городов сразу 38 европейских вошли в топ-50, а первая десятка полностью состоит из европейских городов.

Аналитики оценивали города по широкому спектру критериев: от качества воздуха, доступа к здравоохранению и личной безопасности до политической стабильности, жилищных условий, транспорта, климата и возможностей для отдыха.

Абсолютным лидером рейтинга как самый комфортный город в мире стал Берн в Швейцарии. Берн отличается не только стабильностью, но и атмосферой. Город расположен на реке Ааре, а его Старый город, основанный еще в 12 веке, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди любимых мест жителей открытый бассейн Freibad Marzili с кристально чистой водой и культурное пространство Kulturzentrum Reitschule, где регулярно проходят концерты, театральные события и кинопоказы.

10 самых комфортных городов мира

Рейтинг лучших городов для жизни:

  • — Берн, Швейцария
  • — Копенгаген, Дания
  • — Ставангер, Норвегия
  • — Женева, Швейцария
  • — Люксембург, Люксембург
  • — Гаага, Нидерланды
  • — Вена, Австрия
  • — Мюнхен, Германия
  • — Дублин, Ирландия
  • — Лиссабон, Португалия

Однако аналитики рейтинга предостерегают, что высокий уровень комфорта часто имеет свою цену. Берн, как и большинство лидеров рейтинга, остается одним из самых дорогих городов в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 самых дорогих городах для жизни.

Также "Комментарии" писали о 10 европейских городах, которые следует посетить зимой.



